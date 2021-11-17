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英女王睽違1個月露面「未拄枴杖」接見國防參謀長

中央社／倫敦17日綜合外電
伊莉莎白二世接見國防參謀長卡特。（路透）
伊莉莎白二世接見國防參謀長卡特。（路透）

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）今天接見英國最高階軍官，這是睽違近1個月以來，女王首度公開露面。

95歲的女王14日因背部扭傷，未依照原定行程出席國殤紀念日（Remembrance Day）儀式。在那之前，她已取消多場公開露面行程，讓人更擔心她的健康狀況。

但她今天在溫莎城堡（Windsor Castle）接見了即將卸職的國防參謀長卡特（Nick Carter），身穿全套軍服的卡特與一襲綠橘白花洋裝的女王在城堡的橡木廳（Oak Room）閒聊，近幾週走路都借助拐杖的女王，今天硬朗地站著、沒拄拐杖。

影片顯示，卡特受到女王愛犬「糖果」（Candy）歡迎，兩人談話時，「糖果」就趴在一旁的紅地毯上。

這是女王10月19日在溫莎城堡主持投資者接待會後，第一次親自接見賓客。

白金漢宮（Buckingham Palace）10月20日宣布，女王取消前往北愛爾蘭的2天行程，並說醫囑建議她休養。不到24小時後，王室官員被迫回應新聞報導，證實女王在倫敦中區一間私人醫院接受檢查後住院一晚。

英國女王 投資 倫敦

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