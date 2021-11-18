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4天前閃腰缺席國殤日 英女王元氣回歸 英媒大篇幅報導

編譯中心／綜合17日電
14日因腰部不適而缺席國殤日紀念活動的英國女王伊麗莎白二世，17日在溫莎堡接見國防參謀長卡特。(美聯社)
14日因腰部不適而缺席國殤日紀念活動的英國女王伊麗莎白二世，17日在溫莎堡接見國防參謀長卡特。(美聯社)

14日因被部扭傷而缺席英國國殤日紀念儀式的英國女王伊麗莎白二世，17日終於公開露面，在溫莎堡接見國防參謀長卡特（Nick Carter）。照片中女王身穿印花洋裝，看起來硬朗如昔，英媒也大篇幅報導以「她回來了」歡迎女王回歸。

路透報導，今天英女王身穿綠色、橙色和白色的花卉連衣裙接見卡特，頸間佩戴多層次珍珠項鍊，看起來優雅又霸氣，腳踩黑色皮鞋。照片裡的女王面帶微笑，與參謀長卡特面對面站立，卡特預計今年11月從國防參謀長一職卸任。

雖然身形瘦了一些，但女王看起來依舊硬朗，「每日郵報」更以斗大的標題在網站、社群上宣布「回來了！（One is back）」，讓英國民眾終於放心。

英女王今年已高齡95歲，是全球在位最久的世襲君主。英女王自10月下旬身體微恙，聽從醫師建議多休息而取消走訪北愛爾蘭等一系列活動，原計14日出席國殤紀念日儀式，然而白金漢宮當天聲明女王「女王腰背扭傷」，不克出席。國殤日儀式原本是女王重拾公務的第一場公開活動，豈料臨時缺席，也讓外界再度擔心女王的健康狀況。

國殤紀念日是英國為紀念兩次世界大戰的死難者，訂於11月11日，主要紀念活動在每年最靠近這一天的周日舉行。

英國女王 社群

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