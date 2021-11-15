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英國女王背傷缺席國殤日儀式 梅根「姊妹恩怨」又掀熱議

記者蘇詠智／綜合14日電
圖為英國女王伊麗莎白二世去年出席國殤紀念日儀式的資料照片。（路透）
圖為英國女王伊麗莎白二世去年出席國殤紀念日儀式的資料照片。（路透）

白金漢宮表示，95歲的英國女王伊麗莎白二世因背部扭傷，將無法參加原定今天出席的國殤紀念日（Remembrance Day）儀式。白金漢宮（Buckingham Palace）在聲明中寫道：「女王陛下對於她會錯過儀式，感到失望。」

今天在倫敦市中心陣亡將士紀念碑舉行的國殤紀念日儀式，原本將是女王上月住院一晚檢查後，奉醫囑休息以來的首次公開露面。路透報導，女王把這場儀式視為年度最重要活動之一，她不參加的消息，將增加外界對她健康的擔憂。

一名王宮消息人士表示，女王背部扭傷與她先前的微恙無關，而是極為不幸的巧合；女王並希望繼續按計畫參加下周的較不繁重公務行程。

英國14日舉行國殤紀念日儀式（圖），95歲的英國女王伊麗莎白二世因背部扭傷無法參...
英國14日舉行國殤紀念日儀式（圖），95歲的英國女王伊麗莎白二世因背部扭傷無法參加。（Getty Images）

另一方面，英女王的孫媳婦梅根再度受到媒體爆料負面消息。「周日郵報」早前被梅根控告侵犯隱私案敗訴，決定丟出更多關於梅根的新內幕；根據報料，她和之前的王室公關人員傑森克納夫通簡訊時，透露早就知道自己寫給父親的信有可能被公開，因此字斟句酌希望在外洩後搏取外界同情。而去年上市的專書「尋找自由」幫她和哈利說了不少好話，她強調自己沒和作者合作，卻被挖出她和傑森提到這本書的證據，逼得她為此道歉。

梅根近日又陷入與英國小報對戰、隱私大公開的危機。（路透資料照片）
梅根近日又陷入與英國小報對戰、隱私大公開的危機。（路透資料照片）
珊曼莎馬可每次上電視都要講梅根的壞話，最近還揚言要提告。（圖截圖自YouTube...
珊曼莎馬可每次上電視都要講梅根的壞話，最近還揚言要提告。（圖截圖自YouTube）

另據「太陽報」報導，她的同父異母姊姊珊曼莎馬可已經透露將在英國、美國各找一位律師控告梅根誹謗、侵犯隱私。珊曼莎表示，傑森克納夫可以接到傳票來作證，他與梅根互通的簡訊是最好的證據。

梅根 英國女王 隱私

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