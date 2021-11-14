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中央公園性侵案嫌犯落網 2月曾在邁阿密性犯罪被捕

梅根慘了？異母姊姊揚言告她誹謗 更多私密簡訊大曝光

記者蘇詠智／即時報導
梅根近日又陷入與英國小報對戰、隱私大公開的危機。（路透資料照片）
梅根近日又陷入與英國小報對戰、隱私大公開的危機。（路透資料照片）

英國哈利王子之妻梅根對戰當地八卦小報的官司又發展新的高潮，由於「周日郵報」要求駁回今年2月法官判梅根控告他們侵犯隱私案勝訴的決定，丟出更多關於梅根的新內幕，包括她和之前的皇室公關人員傑森克納夫通簡訊時透露早就知道自己寫給父親湯瑪斯的信有可能被外流公開，所以字字句句都在考慮一但外洩後是否能搏取外界的同情。而去年上市的專書「尋找自由」幫她和哈利說了不少好話，她都強調自己沒和作者合作，卻被挖出她和傑森提到這本書的證據，逼得她為此道歉。

在英國，小報向來肆無忌憚、視名人的抗議如無物，梅根敢宣戰就要更謹言慎行，可惜現在小報戰力十足連爆她一堆猛料、破壞她在英國人民心目中的形象，她恐怕悔不當初。根據「太陽報」報導，她的同父異母姊姊珊曼莎馬可已經透露將在英國、美國各找一位律師控告梅根誹謗、侵犯隱私。珊曼莎表示，傑森克納夫可以接到傳票來作證，他與梅根互通的簡訊是最好的證據。

「太陽報」稱梅根在給傑森的簡訊中有些以第三人稱書寫的內容，要他將那些傳給「尋找自由」的作者，提到珊曼莎發現同父異母小妹開始和哈利王子約會就改回娘家本姓馬可，藉此顯得與梅根距離拉近，好對媒體編造一堆故事，靠販賣這些不實「情報」來發財，其實珊曼莎爭取3個孩子的監護權官司都敗訴，那3個孩子的爸爸都不一樣。

珊曼莎反駁自己並沒有失去哪一個孩子的監護權，反批梅根想營造出一種她跟同父異母兄姊很疏遠、不連絡的氣氛，才能夠為她都不找娘家這邊的人出席婚禮得到下台階。不過梅根其實也有不得以的苦衷，馬可家從上到下都靠消費她的名氣賺媒體通告費，每次在電視出現對她都沒半句好話，依照人之常情，誰還會對這麼一群有不如無的「親人」有好的態度？

珊曼莎馬可每次上電視都要講一堆同父異母小妹的壞話，最近還揚言要提告。取材自You...
珊曼莎馬可每次上電視都要講一堆同父異母小妹的壞話，最近還揚言要提告。取材自YouTube

梅根 英國 哈利

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