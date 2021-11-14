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婆婆金錢糾紛解決 日本真子公主來美住年租金8.4萬豪宅

編譯莊蕙嘉／綜合13日電
日本皇室秋篠宮夫婦長女真子(後)，14日跟夫婿小室圭(前)從東京羽田機場搭乘民航機赴美，兩人將在紐約展開新生活。（美聯社）
日本皇室秋篠宮夫婦長女真子(後)，14日跟夫婿小室圭(前)從東京羽田機場搭乘民航機赴美，兩人將在紐約展開新生活。（美聯社）

NHK報導，前日本皇室真子公主的新婚夫婿小室圭，其母親已和前未婚夫就金錢糾紛談妥解決金額，在小室和真子14日上午出發前往美國紐約之前，終於能讓這起風波塵埃落定。

小室12日晚間近8時進入其代理律師位於東京港區的事務所，和男方在雙方律陪同下談話。根據男方的律師表示，雙方就解決金額達成共識，男方將簽署文件並拿到約定的金錢。

2017年9月，宮內廳發布真子公主和小室訂婚消息，之後八卦周刊披露小室的母親佳代和前未婚夫的金錢糾紛。男方拿給佳代400萬日元（約3.5萬美元），當時她認為這筆錢是男方主動資助兒子念大學，所以沒有還錢。

這起金錢糾紛引發軒然大波，民眾認為這樁婚事令皇室蒙羞，但真子堅持非小室不嫁。

日本真子公主(左)移居美國，14日登機前被航空公司要求脫下口罩，確認身分。（美聯...
日本真子公主(左)移居美國，14日登機前被航空公司要求脫下口罩，確認身分。（美聯社）

小室今年9月自留學的紐約返回日本，上月26日和真子結婚，真子也脫離皇室成為平民。不過，有日媒發現，目前年收入600萬日元（約5.2萬美元）的兩人，卻將入住紐約年租金960萬日元(約8.4萬美元)的豪華公寓。

「女性自身」報導，小室圭由於7月沒有考過律師資格，目前只能任職「律師助理」，年薪只有600萬日元。此外，真子結婚後已成平民身分，且相信是以配偶身分獲得美國簽證，也因此得等申請到工作簽證後，才能正式工作，暫時沒有收入。

不少日本民眾擔心，真子跟老公到美國後必須過著「吃苦又吃土」的生活。小室圭將於明年2月，重新挑戰律師資格考。

工作簽證 美國 紐約

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