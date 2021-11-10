泰王又飛德國度假「月底不回國」 2年前就曾遠端治國

泰王瓦吉拉隆功（前左）又被爆料私下飛往德國。右為王后蘇提達。（路透）

泰王瓦吉拉隆功去年新冠疫情 爆發之際，帶著20名後宮佳麗飛到德國 度假，「遠距治國」的行徑不只被德國當局警告，更引發泰國 國內「改革皇室」的訴求。如今，泰王又被爆出再次搭機，前往德國巴伐利亞邦。

長期關注泰國皇室動向的英國記者馬歇爾8日在推特表示，「經證實，瓦吉拉隆功已飛回巴伐利亞，我的德國媒體同事說他正在慕尼黑希爾頓機場，隨行人員很多，他們很快就會刊出報導。」文中還附上航班資訊截圖，顯示一架泰國航空編號「THA924」，已於8日凌晨3時18分起從曼谷起飛，並於柏林時間8日上午8時抵達慕尼黑。

泰王去年前往德國時，就傳出他將下榻的四星酒店改造成充滿骨董、珠光寶氣的酒池肉林，這次再飛泰國也讓網友懷疑，荒淫的度假之旅是否再次上演？對此馬歇爾回應，有消息說瓦吉拉隆功不會在月底前回國參與玉佛更衣儀式，但會在前泰王蒲美蓬12月5日冥誕時短暫返國。消息一出，馬上就有泰國網友怒嗆泰王「別回來了」。

泰王2020年多數時間都住在德國，曾在下榻的飯店等地點寄出近100封信件，包含祝賀希臘總統當選、任命新將領、禁止胞姊烏汶叻（Princess Ubolratana）參選、遴選財長和下令處決罪犯等，當時梅克爾政府警告「不應在德國國內指導泰國政治」。