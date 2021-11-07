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封面故事／微信不夠看 華人也擁抱主流社交媒體

政策搖擺 拜登邊境移民計畫…變成大混亂

梅根自介稱「公爵夫人」 美國參議員嘲諷：有點諷刺

編譯周辰陽／綜合6日電
英國哈利王子的妻子梅根。（Getty Images）
英國哈利王子的妻子梅根。（Getty Images）

英國哈利王子的妻子梅根對產假與育嬰假（Paid Family Leave）等，列入美國總統拜登的預算案顯得非常熱心，不僅公開致函民主黨籍國會領導人，日前更致電共和黨聯邦參議員柯林斯進行遊說。但柯林斯事後告訴媒體，她覺得梅根抬出英國貴族頭銜自介「有點諷刺」。

The 19th News報導，民主黨籍紐約州聯邦參議員陸天娜（Kirsten Gillibrand）表示，梅根最近打電話給她，表達她渴望幫忙確保這些帶薪休假留在社會支出計畫的最終版本中，「我能聽出她對這個倡議是多麼真誠」，於是提供幾位共和黨參議員的電話，其中包括柯林斯、西維吉尼亞州聯邦參議員卡皮托等人。然而，兩人的反應都不是太好。

卡皮托告訴Politico，梅根突如其來致電，「我正在開車，看到未顯示來電（Caller ID blocked）。老實說…我以為是曼欽參議員（Joe Manchin）打來的，他打來的電話會呈現隱藏。她說，『卡皮托參議員？』。我說，『我是』。她說，『我是梅根，薩塞克斯公爵夫人』」。卡皮托參議員還說，「我想不出她怎麼拿到我的手機號碼」。

緬因州聯邦參議員柯林斯。（Getty Images）
緬因州聯邦參議員柯林斯。（Getty Images）

柯林斯參議員則告訴Politico與紐時記者，「我很高興跟她講話，但我對緬因人民就這事情跟我講些什麼更有興趣」。她還說，「讓我相當驚訝的是，她用我的私人電話號碼打電話給我，然後自我介紹是薩塞克斯公爵夫人，這有點諷刺」。

參議員 梅根 西維吉尼亞州

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