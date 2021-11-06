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梅根用「英國貴族」頭銜自介 美參議員：有點諷刺

編譯周辰陽／即時報導
英國哈利王子的妻子梅根日前致電美國共和黨聯邦參議員柯林斯（左），就產假與育嬰假列入美國總統拜登的預算案進行遊說。但柯林斯事後告訴媒體，她覺得梅根抬出英國貴族頭銜自介「有點諷刺」。(路透)
英國哈利王子的妻子梅根日前致電美國共和黨聯邦參議員柯林斯（左），就產假與育嬰假列入美國總統拜登的預算案進行遊說。但柯林斯事後告訴媒體，她覺得梅根抬出英國貴族頭銜自介「有點諷刺」。(路透)

英國哈利王子的妻子梅根對產假與育嬰假（Paid Family Leave）列入美國總統拜登的預算案顯得非常熱心，不僅公開致函民主黨籍國會領導人，日前更突襲致電2位共和黨籍女性參議員進行遊說，但一位接到電話的參議員告訴媒體，她覺得梅根抬出英國貴族頭銜自介「有點諷刺」。

《The 19th News》報導，民主黨籍紐約州聯邦參議員陸天娜（Kirsten Gillibrand）表示，梅根最近打電話給她，表達她渴望幫忙確保這些帶薪休假留在社會支出計畫的最終版本之中，「我能聽出她對這個倡議是多麼真誠」，於是提供幾位共和黨參議員的電話。

據報導，陸天娜將緬因州聯邦參議員柯林斯（Susan Collins）、西維吉尼亞州聯邦參議員卡皮托（Shelley Moore Capito）與內布拉斯加州聯邦參議員費雪（Deb Fischer）等人的電話號碼交給梅根。然而，除了費雪「高興及期待這次對話」外，柯林斯與卡皮托的反應都不是太好。

卡皮托告訴Politico，梅根突如其來打手機給她，「我在我的車裡，我正在開車，看到未顯示來電（Caller ID blocked）。老實說…我以為是曼欽參議員（Joe Manchin）打來的，他打來的電話會呈現隱藏。她說，『卡皮托參議員？』。我說，『我是』。她說，『我是梅根，薩塞克斯公爵夫人』」。卡皮托參議員還說，「我想不出她怎麼拿到我的手機號碼」。

柯林斯參議員則告訴Politico與紐時記者，「我很高興跟她講話，但我對緬因人民就這事情跟我講些什麼更有興趣」。她還說，「讓我相當驚訝的是，她用我的私人電話號碼打電話給我，然後自我介紹是薩塞克斯公爵夫人，這有點諷刺」。

參議員 梅根 西維吉尼亞州

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