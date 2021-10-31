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真子夫婿沒通過紐約律師考試 小室圭：明年2月再戰

中央社／東京31日綜合外電報導
小室圭對友人說，會繼續努力準備明年2月的律師考試。路透
小室圭對友人說，會繼續努力準備明年2月的律師考試。路透

日本皇室秋篠宮夫婦長女真子結婚、備受日本社會關注的小室圭，並未通過今年7月舉行的美國紐約州律師考試。小室圭對友人說，會繼續努力準備明年2月的律師考試。

日本朝日新聞報導，紐約州司法考試委員會29日在官網公布錄取名單，小室圭（KEI KOMURO）並未出現在名單中。日媒昨天報導普遍保守，認為29日公告的上榜名單只有5785人，有6名合格者姓名未出現在公告榜單上，所以無法以此判斷小室圭是否考試及格。

7月這場律師考試共有9227人應試，錄取率約63%；紐約州每年舉行兩次律師考試，分別是2月及7月。

朝日新聞記者之後採訪到相關人士得知，小室圭並未通過紐約州律師考試。

日本放送協會（NHK）報導，曾協助小室圭赴美留學等的日本律師奧野善彥受訪時說，30日上午跟小室圭通電話時，小室圭說：「這次考試結果不合格，非常抱歉。」

小室圭還說，會再挑戰明年2月的律師考試，會繼續努力。

小室圭跟真子26日結婚後，兩人暫居東京都內大樓，正為真子婚後赴美所需的護照及簽證等持續進行申辦作業。

小室圭2018年進入美國紐約州福坦莫大學（Fordham University）法學院就讀，今年5月畢業，7月應試。像福坦莫這種獲美國律師協會認定學校的畢業生，首度參與律師考試的錄取率高達87%。

小室圭今年在紐約州律師協會舉辦的學生論文競賽中奪冠，被認為很有機會通過律師考試。他目前已在紐約市曼哈頓的法律事務所工作，身分是律師助理。

紐約州 日本 美國

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