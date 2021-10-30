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日本新科駙馬17.5萬美元年薪飛了…紐約州律師考試落榜

編譯莊蕙嘉／綜合29日電
小室圭本月26日與日本真子公主完成結婚登記。（路透）
小室圭本月26日與日本真子公主完成結婚登記。（路透）

美國紐約州律師協會29日公布7月律師資格考試榜單，已脫離日本皇室的真子公主新婚夫婿小室圭未能合格。

紐約州律師資格考試一年兩次，分別為2月和7月。今年7月的考試因疫情之故採線上舉行，有9227人參加。律師協會28日已將考試結果分別寄發通知給考生，29日於官網公布榜單。

30歲的小室2017年9月和真子訂婚，但不久後爆出小室母親的金錢糾紛，他則赴美就讀復敦大學法學院，同時在一間律師事務所工作

根據紐約州律師協會官網，獲認可為「優良法學院」的學生，初次參加考試的合格率約86%，復敦大學也被列為優良法學院之一。

日本周刊Daily報導，擁有紐約律師資格的日本律師清原博早前接受TBS電視台訪問時指出，初次參加考試者的合格率約78%。清原指出，通過考試後的執業律師年薪可達2000萬日圓（約17.55萬美元），但沒有資格的只能以助理身分工作，年薪僅約600萬日圓（約5.26萬美元）。

有日本網友猜測，小室可能根本沒報名律師考試，或是他其實沒有報名資格。

真子26日和小室登記結婚，脫離皇室成為「小室真子」，將來美和小室共組家庭。關於結婚日期，也有日本網友以陰謀論口吻指出，7月律師考試放榜日通常是10月最後一周或11月第一周，小室搶在10月底之前和真子完婚，就算落榜，就算外界認為他配不上真子，但木已成舟。

紐約州 日本 工作

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