英女王出訪必備「血袋」 明年即位70周年卻有極大遺憾

英女王伊麗莎白二世10月12日到西敏寺出席活動時，需以手杖協助步行，不過她看起來仍然非常精神奕奕。（Getty Images）

英國女王伊麗莎白二世近日按照醫生建議休息，因此兩度取消行程，健康狀況引起關注。英女王身後有頂級醫學專家組成專屬醫療小組，英媒報導，女王出訪時，隨行團隊要為她攜帶與眾不同的行李，包括血袋等，以備緊急狀況。

BBC報導，在王室醫療團隊中，首席醫生、63歲的托馬斯是倫敦 帝國理工學院的腸胃遺傳學教授，也是倫敦聖瑪麗醫院的顧問。托馬斯2月受訪時透露，王室醫生不是他的全職工作 ，只在英女王或王室成員需要他時出勤。他說，「王室醫生的職責平常的工作完全不同」，王室成員的每個醫療決定都備受公眾關注。

另據每日快報報導，為應對緊急醫療狀況，英女王或王儲查理出訪時得準備特殊行李，包括裝有自己血液的血袋，據說女王每次出訪都會攜帶。

此外，還有能緩解時差不適的麥芽糖等，以及心臟除顫器及緊急藥物。據報導，女王出訪時有34名隨行人員，醫生會在行前偵察當地醫院。

此外，95歲的英女王明年將歡度即位70周年的白金紀念，但她最疼愛的次子安德魯王子因涉性侵 未成年少女，將缺席相關場合。安德魯捲入醜聞後，被要求卸下所有王室職務，明年夏天一系列的慶祝活動，他也將當個隱形人。

已故「淫魔」艾普斯坦生前的性奴隸朱弗雷（Virginia Roberts Giuffre），指控安德魯在2001年、她17歲時性侵她。相關證物將在明年7月14日前繳交，距離白金慶祝活動只有5周。