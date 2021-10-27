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英女王明年歡慶就位70年 最鍾愛的他被迫缺席

編譯張佑生╱即時報導
白金漢宮希望能儘量減輕英國女王的工作量。路透
白金漢宮希望能儘量減輕英國女王的工作量。路透

英國女王伊麗莎白二世明年將歡度就位70周年的白金禧紀念，女王最鍾愛的次子安德魯王子卻將缺席！易言之，安德魯將不會偕同其他皇室資深成員，陪同女王在白金漢宮陽台欣賞皇家空軍的分列式表演。

61歲的安德魯因為捲入性侵未成年少女的案件，已經被要求卸下所有王室職務，明年夏天一系列的慶祝活動，他也將當個隱形人。

主因是已經身亡的淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）生前的性奴隸Virginia Roberts Giuffre指控安德魯在2001年她17歲時性侵她。承審法官Lewis Kaplan裁定，兩造的證詞與證物將於明年7月14日前繳交，距離為期4天的白金禧慶祝活動只有5個星期。審前決議將於明年7月28日前完成。安德魯如果現身，將模糊慶祝活動焦點。

英女王宣布不出席氣候峰會原因成謎 白金漢宮說話了

此外，英國女王伊麗莎白二世秘密住院消息曝光後6天，白金漢宮26日晚間閃電宣布女王將不克出席下周在蘇格蘭登場的氣候峰會COP26，讓外界對女王的健康產生疑惑。

為了平息揣測，白金漢宮27日發布聲明表示，女王將在溫莎堡預錄一段談話給COP26與會領袖及代表，對於無法親自出席也「深表遺憾失望」。

白金漢宮堅稱，女王龍體無礙，主要是遵照醫囑，採取「理智性的預防措施」。另一名宮內成員也說，要95歲的女王舟車勞頓往返800英里（約1,300公里），並非明智之舉。

英國安德魯王子是女王最寵愛的兒子。美聯社
英國安德魯王子是女王最寵愛的兒子。美聯社

英國女王 性侵 皇家

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