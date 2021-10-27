我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約皇后區中餐館深夜火警 消防員架雲梯雨中撲滅

供應鏈大亂 準備面對「史上最貴」感恩節開銷

日本真子公主「獨立又友善」 藝術修養了得

記者胡玉立／綜合報導
日本真子公主26日登記結婚，脫離皇室改名小室真子。圖為真子公主本月6日在赤坂離宮迎賓館花園。(Getty Images)
日本真子公主26日登記結婚，脫離皇室改名小室真子。圖為真子公主本月6日在赤坂離宮迎賓館花園。(Getty Images)

德仁天皇現年30歲的侄女真子公主，26日與夫婿小室圭完婚，親近真子公主的人形容她獨立又友善，一邊從事博物館研究，一邊履行皇室職責。

真子公主1991年10月23日出生，是秋筱宮文仁親王和王妃紀子的第一個孩子，以漢字「真」字為她命名，是因為文仁親王希望她能過著樸實無華的生活，對自己保持真誠。

2010年4月，她進入東京國際基督教大學(International Christian University)就讀，是日本第一位就讀該校的皇室成員；也就是在2012年國際基督教大學為打算出國留學的學生舉行的一場會議上，真子遇到了她未來的夫婿小室圭。

傳統上，皇室成員均就讀專為日本貴族創建的學習院大學。

大學畢業後，真子2016年在英格蘭中部萊斯特大學(University of Leicester)取得藝術博物館和畫廊研究碩士學位，在那之前她在愛丁堡大學學習藝術史，另曾在東京大學博物館擔任特別研究員。

熱中促進國際友好關係

真子過去熱中促進國際友好關係，2019年7月前有大約四年時間，陸續訪問了宏都拉斯和薩爾瓦多等國，後來因為祖父明仁天皇和前美智子皇后於2019年4月退位，身為長孫女的她，也接下了部分皇室職責。

巴拉圭和巴西政府10月稍早曾特別頒發獎章給真子，表彰她努力促進兩國與日本的友好關係。

除了走訪諸國，真子也在日本國內訪問過許多地方；2011年夏天，真子曾自願為岩手縣和宮城縣兒童舉辦講座，這兩個縣都是那年3月大地震和海嘯受災最嚴重的地區。

坐在車中的真子公主(右)下嫁平民丈夫，26日結婚，臨行前向父母與妹妹揮手告辭。(...
坐在車中的真子公主(右)下嫁平民丈夫，26日結婚，臨行前向父母與妹妹揮手告辭。(美聯社)

真子與小室圭交往後，媒體挖出小室母親涉及財務糾紛，社群媒體不時出現有關她與小室家人關係的負面評論；去年11月，真子曾特別發表聲明表示，她和小室之間的「感情無可取代」，「結婚是必要的選擇」，可讓他們珍惜和保護彼此的感情。

日本 博物館 東京

上一則

李在鎔濫用麻醉藥被罰款5.9萬美元 只占0.0006%身家

下一則

梅克爾卸下總理職務 總統：德國現代史最偉大時期之一

延伸閱讀

日真子公主嫁平民 大秀恩愛：和他結婚是必要選擇

日真子公主嫁平民 大秀恩愛：和他結婚是必要選擇
日皇室女眷不能承受之重 真子公主覺得「自尊遭踐踏」

日皇室女眷不能承受之重 真子公主覺得「自尊遭踐踏」
小室圭：我愛真子 真子公主：他是不可替代的存在

小室圭：我愛真子 真子公主：他是不可替代的存在
真子譴責媒體不實報導 害她陷入絕望

真子譴責媒體不實報導 害她陷入絕望

熱門新聞

北韓領導人金正恩（左）和胞妹金與正（右）。路透

外媒爆金與正「處決金正恩」 韓國家情報院：完全不實

2021-10-24 09:26
小室和真子在記者會中深情對望。（美聯社）

小室圭：我愛真子 真子公主：他是不可替代的存在

2021-10-26 19:21
日本宮內廳26日宣布，真子公主已經與未婚夫小室圭正式登記結婚，同時正式脫離皇室。（美聯社）

影／日本真子公主終於成婚 與妹妹相擁道別 正式脫離皇室

2021-10-25 23:39
英國首相強生。(美聯社)

英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資

2021-10-19 12:25
11世紀維京人居住遺址「蘭塞奧茲牧草地」是歐洲人首度現蹤北美的證據。Getty Images

比哥倫布早471年 研究：維京人千年前已到北美

2021-10-21 13:46
海地首都太子港的黑幫武裝綁架案，19日犯案兇手終於對外開出條件，要求相關單位為這17名美國與加拿大籍的「傳教士肉票」，支付總價1700萬美金的現金贖款。圖為海地近期街頭抗爭中的鳳梨小販。（路透）

海地黑道治國 美加傳教士肉票1人100萬美金...怎麼救？

2021-10-20 00:51

超人氣

更多 >
35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收

35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收
江蘇特殊賣淫案…群「鴨」藏別墅 女客才25歲

江蘇特殊賣淫案…群「鴨」藏別墅 女客才25歲
小室圭：我愛真子 真子公主：他是不可替代的存在

小室圭：我愛真子 真子公主：他是不可替代的存在
這「魷魚遊戲」士兵太辣…她「真空」直呼：來玩遊戲

這「魷魚遊戲」士兵太辣…她「真空」直呼：來玩遊戲
鮑德溫誤擊案罹難者中彈後說了這句話 聞者為之心碎

鮑德溫誤擊案罹難者中彈後說了這句話 聞者為之心碎