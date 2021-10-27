我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約皇后區中餐館深夜火警 消防員架雲梯雨中撲滅

供應鏈大亂 準備面對「史上最貴」感恩節開銷

英女王出院5天就上班 線上接見新大使 將不出席COP26

編譯中心／綜合26日電
英國女王伊麗莎白二世26日透過視訊露臉，接見新到任外國使節。美聯社
英國女王伊麗莎白二世26日透過視訊露臉，接見新到任外國使節。美聯社

英國白金漢宮今天表示，英國女王伊麗莎白二世遵照醫囑休養，將不出席下周在格拉斯哥舉行的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）。這對此項聯合國氣候高峰會是個打擊，也進一步引發對女王健康的關切。

白金漢宮消息人士說，這項決定是個「合理的預防措施」，並讓大家事先知道。這名消息人士表示，95歲的女王依然精神抖擻，並希望COP26圓滿成功。白金漢宮說：「女王遵照醫囑休養，一直在溫莎城堡（Windsor Castle）履行一些輕省的職務。」

伊麗莎白二世是全球年紀最長且在位最久的君王。她20日因為病痛，在倫敦私立愛德華七世醫院接受「初步檢查」後住院一晚。女王20日取消訪問北愛爾蘭的行程，助理又未說明醫院檢查細節，引發外界關切。

而據路透報導，女王21日出院後返回溫莎城堡，26日已恢復執行公務，線上接見新任南韓駐英大使及新任瑞士駐英大使。照片顯示，女王穿著黃色洋裝，面帶微笑看起來一如往昔。

英國女王伊麗莎白二世26日透過視訊露臉，接見新到任外國使節。（美聯社）
英國女王伊麗莎白二世26日透過視訊露臉，接見新到任外國使節。（美聯社）
新到任的南韓駐英國大使夫婦26日在白金漢宮透過視訊與英國女王伊麗莎白二世會面。（...
新到任的南韓駐英國大使夫婦26日在白金漢宮透過視訊與英國女王伊麗莎白二世會面。（美聯社）

此外，由於醫師仍叮囑需要「認真休息」，女王被迫放棄「每日最重要小事」長達1周，就是帶著三隻愛犬在莊園中散步。女王通常會被載往浮若閣摩爾宮附近遛狗；今年4月菲利浦親王逝世後，女王獨自度過的第一個周末，也是帶著愛犬散步。王室成員與友人認為，每日遛狗對於女王如同「心靈調劑品」，也幫助她維持身體健康。

女王近幾周多次參加公開活動，包括19日在溫莎城堡為全球商界領袖舉辦招待會，以及出席COP26登場前的綠色投資會議。

而女王將不出席COP26的消息，引發對她身體健康的進一步關切。白金漢宮表示，女王將透過預先錄製的影片，向COP26與會代表發表演說。查理王儲及威廉王子也將與會。

英國女王 聯合國 威廉

上一則

南韓前總統盧泰愚病逝 任內與中國建交 辦國葬成懸念

下一則

英國間諜活動借力亞馬遜AI 祕密交易惹「主權爭議」

延伸閱讀

英女王出院後首度履行王室職責 線上接見新大使

英女王出院後首度履行王室職責 線上接見新大使
英女王想出席氣候峰會晤各國領袖 傳為此缺席周末禮拜

英女王想出席氣候峰會晤各國領袖 傳為此缺席周末禮拜
英女王為何要祕密住院 健康問題謠言滿天飛

英女王為何要祕密住院 健康問題謠言滿天飛
取消訪北愛後 英國女王在醫院過夜接受檢查

取消訪北愛後 英國女王在醫院過夜接受檢查

熱門新聞

北韓領導人金正恩（左）和胞妹金與正（右）。路透

外媒爆金與正「處決金正恩」 韓國家情報院：完全不實

2021-10-24 09:26
小室和真子在記者會中深情對望。（美聯社）

小室圭：我愛真子 真子公主：他是不可替代的存在

2021-10-26 19:21
日本宮內廳26日宣布，真子公主已經與未婚夫小室圭正式登記結婚，同時正式脫離皇室。（美聯社）

影／日本真子公主終於成婚 與妹妹相擁道別 正式脫離皇室

2021-10-25 23:39
英國首相強生。(美聯社)

英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資

2021-10-19 12:25
11世紀維京人居住遺址「蘭塞奧茲牧草地」是歐洲人首度現蹤北美的證據。Getty Images

比哥倫布早471年 研究：維京人千年前已到北美

2021-10-21 13:46
海地首都太子港的黑幫武裝綁架案，19日犯案兇手終於對外開出條件，要求相關單位為這17名美國與加拿大籍的「傳教士肉票」，支付總價1700萬美金的現金贖款。圖為海地近期街頭抗爭中的鳳梨小販。（路透）

海地黑道治國 美加傳教士肉票1人100萬美金...怎麼救？

2021-10-20 00:51

超人氣

更多 >
35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收

35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收
江蘇特殊賣淫案…群「鴨」藏別墅 女客才25歲

江蘇特殊賣淫案…群「鴨」藏別墅 女客才25歲
小室圭：我愛真子 真子公主：他是不可替代的存在

小室圭：我愛真子 真子公主：他是不可替代的存在
這「魷魚遊戲」士兵太辣…她「真空」直呼：來玩遊戲

這「魷魚遊戲」士兵太辣…她「真空」直呼：來玩遊戲
鮑德溫誤擊案罹難者中彈後說了這句話 聞者為之心碎

鮑德溫誤擊案罹難者中彈後說了這句話 聞者為之心碎