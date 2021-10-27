英女王出院5天就上班 線上接見新大使 將不出席COP26

英國女王伊麗莎白二世26日透過視訊露臉，接見新到任外國使節。美聯社

英國白金漢宮今天表示，英國女王 伊麗莎白二世遵照醫囑休養，將不出席下周在格拉斯哥舉行的聯合國 氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）。這對此項聯合國氣候高峰會是個打擊，也進一步引發對女王健康的關切。

白金漢宮消息人士說，這項決定是個「合理的預防措施」，並讓大家事先知道。這名消息人士表示，95歲的女王依然精神抖擻，並希望COP26圓滿成功。白金漢宮說：「女王遵照醫囑休養，一直在溫莎城堡（Windsor Castle）履行一些輕省的職務。」

伊麗莎白二世是全球年紀最長且在位最久的君王。她20日因為病痛，在倫敦私立愛德華七世醫院接受「初步檢查」後住院一晚。女王20日取消訪問北愛爾蘭的行程，助理又未說明醫院檢查細節，引發外界關切。

而據路透報導，女王21日出院後返回溫莎城堡，26日已恢復執行公務，線上接見新任南韓駐英大使及新任瑞士駐英大使。照片顯示，女王穿著黃色洋裝，面帶微笑看起來一如往昔。

英國女王伊麗莎白二世26日透過視訊露臉，接見新到任外國使節。（美聯社） 新到任的南韓駐英國大使夫婦26日在白金漢宮透過視訊與英國女王伊麗莎白二世會面。（美聯社）

此外，由於醫師仍叮囑需要「認真休息」，女王被迫放棄「每日最重要小事」長達1周，就是帶著三隻愛犬在莊園中散步。女王通常會被載往浮若閣摩爾宮附近遛狗；今年4月菲利浦親王逝世後，女王獨自度過的第一個周末，也是帶著愛犬散步。王室成員與友人認為，每日遛狗對於女王如同「心靈調劑品」，也幫助她維持身體健康。

女王近幾周多次參加公開活動，包括19日在溫莎城堡為全球商界領袖舉辦招待會，以及出席COP26登場前的綠色投資會議。

而女王將不出席COP26的消息，引發對她身體健康的進一步關切。白金漢宮表示，女王將透過預先錄製的影片，向COP26與會代表發表演說。查理王儲及威廉 王子也將與會。