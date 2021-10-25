影／日本真子公主終於成婚 與妹妹相擁道別 正式脫離皇室

日本宮內廳26日宣布，真子公主已經與未婚夫小室圭正式登記結婚，同時正式脫離皇室。（美聯社）

日本 宮內廳宣布，真子公主26日已經與未婚夫小室圭正式登記結婚，同時正式脫離皇室。

根據NHK報導，真子公主26日上午在前文仁親王夫婦以及妹妹佳子公主的目送之下，於10時自住處赤坂御苑出發前往登記結婚。真子公主離開時手拿花束、向父母一一鞠躬，最後還與佳子公主相擁道別，她還跟現場送行的工作人員、媒體記者和聚集群眾鞠躬致意，最後坐上車子離去。

真子公主26日上午在前文仁親王夫婦以及妹妹佳子公主的目送之下，於10時自住處赤坂御苑出發前往登記結婚，真子公主手拿花束、向父母一一鞠躬後還與佳子公主擁抱。（歐新社）

真子公主和小室圭未按照皇家 傳統舉辦結婚相關儀式，同時也決定不接受原本高達1.5億日圓（約131萬美元）的嫁妝。外界預期真子公主將隨小室圭前往美國 定居，小室圭將於律師事務所任職，而先前則有報導傳出真子公主將至博物館任職。

此外，這對新婚夫婦將於日本時間下午2時現身東京都內一所飯店召開記者會，不過原定會直接回答記者提問的形式臨時出現變動，宮內廳表示將改以書面形式回答已於事前提出的問題。