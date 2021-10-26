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影／日本真子公主成婚 與妹相擁道別 正式脫離皇室

日本真子公主拜別上皇 26日嫁平民 皇室公開最後寫真

編譯中心／綜合25日電
日本秋筱宮真子公主（左）23日歡度30歲生日，日本皇室宮內廳發布一系列她的特寫，這是她和妹妹佳子公主（右）一起漫步庭園。這也是宮內廳最後一次發布她的照片。（美聯社）
日本秋筱宮真子公主（左）23日歡度30歲生日，日本皇室宮內廳發布一系列她的特寫，這是她和妹妹佳子公主（右）一起漫步庭園。這也是宮內廳最後一次發布她的照片。（美聯社）

日本皇室秋篠宮文仁親王長女真子內親王，將在明天與大學同學小室圭登記結婚，真子今天上午拜訪祖父母上皇明仁與上皇后美智子報告婚訊，並將離開皇室。

NHK報導，真子今天上午將近10時30分從住處的赤坂御用地出發，乘車前往明仁夫妻居住的東京港區仙洞臨時御所。

仙洞臨時御所前聚集了上百名媒體和民眾，真子乘車經過時打開車窗，微笑揮手致意。真子隨後拜會明仁夫妻為時約1個多小時，向祖父母報告婚訊。

產經新聞報導，明仁夫妻從去年春天起，因新冠疫情影響極少外出，上次與真子見面已是去年3月，相隔約1年7個月再次祖孫相會。

日本秋筱宮真子公主（右）23日歡度30歲生日，日本皇室宮內廳發布一系列她的特寫，...
日本秋筱宮真子公主（右）23日歡度30歲生日，日本皇室宮內廳發布一系列她的特寫，這是她和妹妹佳子公主（左）一起漫步庭園。這也是宮內廳最後一次發布她的照片。（美聯社）

據共同社引述皇室親信談話，明仁上皇夫婦「從真子幼年時就一直慈愛地看著她長大，肯定希望她能幸福。」真子是明仁的第一個孫輩，上皇后美智子與真子親情深摯，曾為她創作和歌。真子曾為這段愛情被診斷罹患「複雜性創傷後壓力症候群」（C-PTSD），令上皇夫婦非常憂心。

真子因婚事備受爭議，決定不舉行婚禮等結婚相關儀式，她與小室圭預定明天上午登記結婚後，兩人下午將在東京一家飯店舉行記者會。

依法女性皇族結婚後須脫離皇籍，真子結婚後將不再是皇室成員，成為民間人士，名字成為「小室真子」。

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