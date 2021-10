小室圭在美國紐約州律師協會舉辦的論文比賽獲獎。(美聯社)

再過三天,日本 真子公主26日將與未婚夫小室圭結婚。就在23日真子30歲生日前一天,美國紐約州 律師協會公布學生論文比賽結果,由小室獲獎,對真子來說或許是最棒的生日禮物。

這項論文比賽以法學院學生為對象,小室的論文「實業家在網站可及性與關連性面臨的法規遵循問題」(Compliance Problems in Website Accessibility and Implications for Entrepreneurs)早前已投稿並刊載於法學相關期刊,此次得獎可獲得2000美元獎金,頒獎儀式將於26日採線上直播舉行,和兩人結婚恰好同一天。