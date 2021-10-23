西班牙前國王情婦5000人 靠打藥治性癮避免太多私生子

卡洛斯去年流亡阿拉伯聯合大公國。（美聯社）

英國每日郵報報導，西班牙前警察 署長比利亞雷霍（Jose Manuel Villarejo）在日前赴國會聽證會作證，表示特勤人員曾為前國王卡洛斯施打俗稱「乖乖針」的女性賀爾蒙和睪固酮阻斷劑，以抑制這位風流國王的性衝動，避免在外留下太多私生子女及感情債。

因健康問題及醜聞纏身，卡洛斯已於2014年退位，由王儲菲利浦繼位。然而因貪腐醜聞影響，現年83歲的卡洛斯去年離開西班牙，流亡阿拉伯聯合大公國。

比利亞雷霍強調，此事並非他個人的親身經歷，而是由卡洛斯的前情人、德裔丹麥慈善家拉森（Corinna Larsen）轉述而來；後者現年57歲，據稱自2004年至2009年與卡洛斯有染。

除了拉森以外，倫敦泰晤士報報導，西班牙歌手莎拉．蒙蒂耶、比利時女子莉莉安．莎蒂歐（Liliane Sartiau）、末代義大利 國王的女兒瑪麗亞等都和卡洛斯有一腿，莎蒂歐的女兒曾對卡洛斯提出確認親子關係的訴訟。

西班牙作家馬丁尼茲（Amadeo Martinez）著有「國王的5000個愛人」（暫譯）一書，直指卡洛斯有性癮問題，和他有過關係的女性不下5000人，其情人數量更曾於半年內增加62人、於1976年至1994年間與2154名女性有染，甚至還曾追求過已故的黛安娜王妃 ，不過最後並未成功。