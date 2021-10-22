真子公主拜會日皇伉儷 報告10月26日將結婚

真子公主（右）與小室圭（左）將在10月26日登記結婚。 (美聯社)

日本 皇嗣秋篠宮文仁親王長女真子內親王將在10月26日與大學同學小室圭登記結婚，今天真子前往皇居（皇宮）拜會日皇德仁與皇后雅子，報告婚訊。

日本放送協會（NHK）報導，真子今天下午將近4時30分從位於赤坂御用地的秋篠宮邸（寓所）搭轎車前往皇宮，車子經過皇宮半藏門之際，她神情祥和的對聚集媒體和民眾點頭致意。

報導說，真子今天在日皇德仁與皇后雅子所居住的「御所」報告即將結婚一事。會談途中，日皇伉儷的女兒愛子也現身，最後日皇家 名叫「由莉」的愛犬也出現，真子與日皇家人相談甚歡，時間約1個小時多。

日本皇室女性皇族結婚的話，通常皇室會舉行一場拜見名為「朝見之儀」拜會日皇伉儷的儀式，但真子結婚破例不舉行這場儀式，因此今天到皇宮拜會日皇伉儷。此屬私下拜會的性質。

真子明天（23日）過30歲生日，預定10月25日拜會上皇明仁與上皇后美智子。26日上午，真子與小室圭將透過掌管皇室事務的宮內廳職員向區公所提出結婚登記，然後真子離開秋篠宮邸（寓所）。

登記結婚後的真子就不再是皇室成員，成為民間人士，名字變成「小室真子」，26日下午小室真子與小室圭將出席在東京 一家飯店舉行的記者會。