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來美工作曝光？真子公主傳任職大都會博物館 年薪13萬

編譯張君堯／綜合報導
日本真子公主在等待多年後、終於將在26日與未婚夫小室圭登記結婚，先前報導也稱兩人婚後將來美定居，除了已傳出會在當地律師事務所工作的小室圭外，真子公主未來在美國的工作也隨之曝光，據傳年薪達1500萬日圓。（路透）
日本真子公主在等待多年後、終於將在26日與未婚夫小室圭登記結婚，先前報導也稱兩人婚後將來美定居，除了已傳出會在當地律師事務所工作的小室圭外，真子公主未來在美國的工作也隨之曝光，據傳年薪達1500萬日圓。（路透）

日本真子公主在等待多年後、終於將在26日與未婚夫小室圭登記結婚，先前報導也稱兩人婚後將來美定居，除了已傳出會在當地律師事務所工作的小室圭外，真子公主未來在美國的工作也隨之曝光，據傳年薪達1500萬日圓（約13萬美元）。

日媒「女性自身」報導，一名長住紐約的日文記者指出，由於真子公主就讀國立基督教大學時獲得策展人資格，同時在愛丁堡大學學習藝術史，並擁有萊斯特大學博物館學碩士學位，先前更有東京大學博物館特任研究員經驗，因此「紐約大都會藝術博物館」（The Met）可能會成為真子公主延續職涯的地點。

紐約大都會藝術博物館是全球最大的博物館之一、擁有300萬件館藏。該記者表示自己聽說「館方對真子公主的聘用已經『非正式確定』，未來將作為策展人負責博物館的日本畫廊，年收入大約是1500萬日元」。

紐約大都會藝術博物館負責人針對真子公主任職的提問時，回應道「目前沒有她是博物館工作人員的紀錄」，但並未否認未來此事的可能性。

根據報導，大都會藝術博物館與日本皇室淵源頗深，明仁天皇1994年造訪美國時就曾在館內舉行歡迎晚宴，當時晚宴原定在酒店舉行，受邀者得支付會員費，而館方隨即支付全額會員費，並表達舉辦晚宴的意願，記者認為這展現「館方對日本皇室的重視」，同時若聘請真子公主屬實，未來日本皇室捐贈藝術品的數量有望增加。

博物館 日本 大都會

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