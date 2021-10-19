威廉凱特頒「為地球奮鬥獎」 穿10年前舊衣依然仙

以往黑色燕尾服造型的威廉王子、此次穿上高領毛衣配上綠色天鵝絨夾克，同時為了呼應獎項設立的目的，凱特王妃此此選擇穿上「舊裝」：一套2011年就穿過的粉紫色連身洋裝。（美聯社）

英國威廉 王子創立的「為地球奮鬥獎」（Earthshot Prize）17日於倫敦舉行首屆頒獎典禮，五組獲獎人出爐，包括哥斯大黎加政府、巴哈馬企業的珊瑚替代計畫、義大利 米蘭的食物回收中心等，每組獲獎人皆得100萬英鎊（約137.4萬美元）獎金。

「為地球奮鬥獎」獎勵各種對抗氣候變遷的行動，分為五個類別，獲提名的機構超過750個，由包括自然學家艾坦勃勞、女演員凱特 布蘭琪和歌手夏奇拉在內的評審委員從15名入圍者中選出得獎者，威廉王子與妻子凱特一同出席頒獎典禮。

首屆得獎者包括資助國民保護熱帶雨林、修復當地生態的哥斯大黎加政府，專家認為此舉扭轉過去數十年來的濫伐，現在樹木數量增加一倍，獲得「保護並恢復自然風貌獎」。印度民間組織Takachar發明一項安裝在曳引機上的技術，可以將農業廢棄物轉化為肥料並減少98%的廢氣排放，拿下「清淨空氣獎」。

巴哈馬環保企業「珊瑚生命」以高科技珊瑚養殖場得獎，復育垂死的珊瑚礁，以特殊的水箱使珊瑚生長速度比平常快50倍，抱走「海洋重現生機獎」。義大利米蘭的食物回收中心將本來會被丟棄的食物分發給有需要的人，獲得「打造無廢世界獎」。

泰國、德國和義大利合資的公司Enapter，發明能將可再生電力轉化為零碳排的氫氣的電解槽，獲得「修復氣候獎」。

威廉王子表示，「時間不多了，十年似乎不足以解決問題，但人類過去在面對無法解決的問題有著出色的表現」，並強調「我們活在人類史上最關鍵的時刻，未來十年我們選擇做或不做、將影響地球未來1000年的命運，未來由我們決定，只要我們下定決心，沒有什麼不可能」。

為了呼應獎項設立宗旨，凱特穿著一套十年前穿過的粉紫色連身洋裝與會。這場頒獎典禮請來酷玩樂團和紅髮艾德表演，英國名演員艾瑪湯普森和艾瑪華森也出席表達對氣候議題的關注。