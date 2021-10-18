我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

真的有瀏海！全新MacBook Pro挑戰視覺與運算能力極限

蘋果秋季發表會 新品亮點一次看

梅根、凱特好不起來 婚禮大吵 原因竟出在凱特這問題

記者蘇詠智／即時報導
凱特身為大嫂又是未來英國王后，卻有自己的理由無心和小叔之妻混熟。（路透資料照片）
凱特身為大嫂又是未來英國王后，卻有自己的理由無心和小叔之妻混熟。（路透資料照片）

英國皇室成員間的愛恨糾葛，宛如全球最知名的肥皂劇內容，不僅世人有目共睹，還時不時會有「 皇室專家」插一腳提出評析，而「梅根：好萊塢王妃」的作者安德魯莫頓透露，當梅根在那邊忙著籌備婚事，凱特也還在懷著小兒子路易，根本只能管好自己的健康、沒力氣再去理梅根，果然在兩個女人各有各的焦頭爛額事之微妙時刻，婚禮試裝成了衝突引爆點，兩個人都覺得自己受了委屈。

打從嫁進去就貼「未來英國王后」標籤的凱特，一路受到皇室人員的周全呵護，只是懷孕並不能由別人代勞，一切的不適都得自己忍下。她每一次懷孕都有妊娠劇吐，相當不舒服，也因此真的沒有力氣去跟梅根建立妯娌情誼。她和梅根並不如兩人同樣無緣見到的已故婆婆黛安娜，以及黛安娜小叔的妻子「佛姬」那樣，本來就已是好友，自然沒有啥妯娌不和的問題。

凱特和梅根少數幾度在公眾眼前併肩而坐談笑—觀賞網球賽的那時，兩人其實還正在了解彼此，根本離「閨密」差很遠。後來隨著梅根不能適應皇室生活、與丈夫哈利一起到美國發展，與凱特的圈子又隔了一個大西洋，想要拉近距離就更難上加難。

梅根無法適應英皇室生活，也和其他重要成員都不一定很投緣。（路透資料照片）
梅根無法適應英皇室生活，也和其他重要成員都不一定很投緣。（路透資料照片）
凱特（左）與梅根看似談笑風生，其實彼此這時還不太熟對方。（路透資料照片）
凱特（左）與梅根看似談笑風生，其實彼此這時還不太熟對方。（路透資料照片）

梅根 凱特 英國

上一則

馬拉拉發表公開信 要求神學士讓阿富汗女孩上學

下一則

歐盟累計出口逾10億劑COVID-19疫苗 擬再捐5億劑

延伸閱讀

梅根重披戲衫夢碎 演不成超級英雄？

梅根重披戲衫夢碎 演不成超級英雄？
黛妃鍾愛的包款 梅根追隨她的品味拎著出訪紐約

黛妃鍾愛的包款 梅根追隨她的品味拎著出訪紐約
梅根明年可能回英國 雜誌爆料：如女王出巡 條件一大堆

梅根明年可能回英國 雜誌爆料：如女王出巡 條件一大堆
哈利、梅根被英國人嫌到爆 但還有皇族更慘

哈利、梅根被英國人嫌到爆 但還有皇族更慘

熱門新聞

阿爾巴尼亞以旅遊業聞名。(Pexels)

俄一家四口入住五星飯店一小時後全死 離奇死狀曝光

2021-10-17 16:44
巴西街頭近日出現令人心碎一幕，一對不到20歲的青少年夫妻被槍殺後，他們的孩子只能無助地坐在父母的血泊中。（截圖自推特）

父母於街頭遭槍殺 10個月大男嬰呆坐血泊中無助哭泣

2021-10-12 01:28
同樣接種疫苗，但每個國家的新冠肺炎病故人數比不一樣。（美聯社）

同樣打新冠疫苗 有些國家病故人數較多？關鍵5因素影響

2021-10-13 04:12
根據北韓官媒11日公布的影片，金正恩踏著紅地毯入場時，身穿黑色襪子與一雙黑色亮皮涼鞋，搭配深色西裝、酒紅色領帶與半框眼鏡。路透

健康出狀況？ 金正恩穿西裝配涼鞋走紅毯

2021-10-11 10:36
英國女王伊麗莎白二世2015年在白金漢宮以國宴款待中國國家主席習近平，兩人舉杯互敬。美聯社

英國女王被要求戒酒 背後原因曝光

2021-10-15 07:18
北韓11日舉辦國防發展展覽會，照片中一名穿著亮藍色緊身衣的男子，吸引了大家的目光。（Getty Images）

金正恩旁的怪人是誰？緊身衣引注目 網笑「人間砲彈」

2021-10-13 19:08

超人氣

更多 >
美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種

美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種
公路警「匪」？2亞裔男拿錢買地 被攔檢沒收10萬

公路警「匪」？2亞裔男拿錢買地 被攔檢沒收10萬
不介意男友矮17公分 她第一眼被電到：我要這個人

不介意男友矮17公分 她第一眼被電到：我要這個人
華人餐廳唱美國歌 2亞裔男氣炸走人 老闆傻眼：入籍公民哪裡錯

華人餐廳唱美國歌 2亞裔男氣炸走人 老闆傻眼：入籍公民哪裡錯
CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價

CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價