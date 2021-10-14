我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

扁婿趙建銘內線交易纏訟16年 判3年8月定讞

加州破獲最大非法大麻種植 7嫌均為華裔

江山美人可兼得 荷蘭首相：王儲可同性結婚並繼承王位

編譯張君堯／綜合13日電
根據報導，荷蘭王位繼承人阿瑪麗亞公主（左一）將於12月滿18歲，呂特表示她可以和「任何性別」結婚，且無須放棄繼承權。（Getty Images）
根據報導，荷蘭王位繼承人阿瑪麗亞公主（左一）將於12月滿18歲，呂特表示她可以和「任何性別」結婚，且無須放棄繼承權。（Getty Images）

自2001年以來，同性婚姻在荷蘭一直是合法的，但一直不被認為適用於王室，因為必須有王位繼承人；如今首相呂特（Mark Rutte）明確表示「任何國王或女王都可以與同性結婚」。

根據報導，荷蘭王位繼承人阿瑪麗亞公主（Catharina-Amalia）將於12月滿18歲，呂特表示她可以和「任何性別」結婚，且無須放棄繼承權。

呂特在回覆國會的書面回覆中提到這完全是「理論上的情況」，內閣不認為王位繼承人或國王如果想與同性伴侶結婚就應該退位。

作為現任國王的長女，阿瑪麗亞公主的未來受到密切關注，今夏有一本書提出若她選擇與同性伴侶結婚可能會引發的連鎖效應，不過這本書並未推測公主的個人生活，也沒有跡象表明任何婚禮正在籌備中。阿瑪麗亞目前預計明年將上大學，但她拒絕了所有在學期間應得的皇室收入。

倘若荷蘭未來真的出現同性王室婚姻，針對透過收養或捐贈精子而生的王室後裔是否有繼承權的議題，呂特坦言「這非常複雜」，由於荷蘭憲法規定，該國國王或女王只能透過「合法後裔」繼承，現階段關於王室同性婚姻的討論理論。呂特也比喻：「如果我們走到這座橋，那就讓我們過橋吧。」

上一則

南韓設立「新冠共存」委員會 提出實施疫苗通行證

下一則

哈利梅根跨足金融界 投資紐約企業擔任「影響力夥伴」

延伸閱讀

荷蘭國王或女王可與同性結婚？首相：王儲無須放棄繼承

荷蘭國王或女王可與同性結婚？首相：王儲無須放棄繼承
鬧鬼？日首相公邸閒置近10年 岸田尚未決定入住

鬧鬼？日首相公邸閒置近10年 岸田尚未決定入住
總統拜登恭賀岸田文雄就任日本首相

總統拜登恭賀岸田文雄就任日本首相
日本首相魔咒？戴眼鏡、早大畢業任期較短 岸田都符合

日本首相魔咒？戴眼鏡、早大畢業任期較短 岸田都符合

熱門新聞

哈利（右）溫柔注視梅根，被八卦雜誌稱只是演給大家看。（路透資料照片）

哈利、梅根已是假面夫妻？被曝人前燦笑私下無話可說

2021-10-09 07:08
美國德州39歲婦女布里奇塔．加爾扎育有兩名子女，去年9月意外被劇毒蜘蛛咬，差點送命。圖為示意圖。歐新社

太毒...婦遭蜘蛛咬 一腿慘遭截肢 存活率剩2%

2021-10-09 12:53
根據北韓官媒11日公布的影片，金正恩踏著紅地毯入場時，身穿黑色襪子與一雙黑色亮皮涼鞋，搭配深色西裝、酒紅色領帶與半框眼鏡。路透

健康出狀況？ 金正恩穿西裝配涼鞋走紅毯

2021-10-11 10:36
越南準備返鄉的工人在檢查站等待。（路透）

越南200萬人「大出逃」遠離疫情重災區 工廠危機加劇

2021-10-10 21:14
巴西街頭近日出現令人心碎一幕，一對不到20歲的青少年夫妻被槍殺後，他們的孩子只能無助地坐在父母的血泊中。（截圖自推特）

父母於街頭遭槍殺 10個月大男嬰呆坐血泊中無助哭泣

2021-10-12 01:28
同樣接種疫苗，但每個國家的新冠肺炎病故人數比不一樣。（美聯社）

同樣打新冠疫苗 有些國家病故人數較多？關鍵5因素影響

2021-10-13 04:12

超人氣

更多 >
輝瑞與莫德納疫苗「關鍵原料」 竟來自日本老牌醬油廠

輝瑞與莫德納疫苗「關鍵原料」 竟來自日本老牌醬油廠
社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度

社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度
普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可

普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可
影／辣媽手機給女兒玩 誤觸直播 全裸洗香香被親友看光

影／辣媽手機給女兒玩 誤觸直播 全裸洗香香被親友看光
肌肉流失影響癌友存活期 營養師籲4招遠離肌少症

肌肉流失影響癌友存活期 營養師籲4招遠離肌少症