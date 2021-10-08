杜拜領袖曾擄自己女兒 還命人駭入前妻電話

穆罕默德與小他25歲的妻子哈雅公主（左）正在打官司爭奪子女監護權。(路透資料照片)

阿拉伯聯合大公國杜拜邦長穆罕默德親王（Sheikh Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum）與前妻哈雅（Haya bint al-Hussein）在英國 法院打離婚監護權官司，昨天英國法院認定穆罕默德批准屬下使用間諜軟體，駭入前妻及律師的電話，濫用權力，這項判決對穆罕默德相當不利。

72歲的穆罕默德身兼阿聯大公國的總理與副總統，他的47歲前妻哈雅公主是約旦國王阿布杜拉二世同父異母的妹妹，2019年4月帶著兩個小孩離開穆罕默德到英國定居，穆罕默德要求把兩個孩子帶回阿聯，哈雅則向英國法院尋求監護權保障，並申請禁制令。

倫敦法院認定，在離婚官司進行期間，穆罕默德准許屬下以惡意軟體「飛馬」(Pegasus)駭入哈雅及律師的手機，法官認為穆罕默德濫用國家領袖權利，干預離婚官司，阻撓妻子尋求法律支持。

穆罕默德否認知情。

哈雅擔憂穆罕默德可能用綁架的方式搶走一對兒女，因為穆罕默德早有綁架女兒的劣跡。2000年，19歲的女兒薩曼莎（Princess Shamsa）想脫離家族獨立生活，穆罕默德下令屬下持槍從英國劍橋擄走薩曼莎，用專機送回杜拜，此後20多年薩曼莎幾乎沒有行動自由。

另一個女兒拉蒂法 （Princess Latifa）也因為想爭取自由讀書、旅行的權利而被禁足，她2018年從杜拜搭船逃到印度外海時，穆罕默德派出特種部隊攔截擄人，此後拉蒂法被軟禁。今年2月英國廣播公司播出拉蒂法向外界求援的自拍影片，她表示所住的別墅如同監獄，不准開窗，連如廁都不准鎖門，屋子內外都有警察 監視，她感覺如同人質。

穆罕默德與7名妻子生下25個子女，薩曼莎和拉蒂法是他與另一名妻子所生的女兒。

在親權官司訴訟過程中揭露，哈雅公主在英國薩里住在有12個房間的豪宅，而財力雄厚的穆罕默德在她家附近則買下4戶房產，更打算砸3000萬英鎊（約4145萬美元）買下哈雅隔壁大片土地建造莊園，企圖近距離監控前妻與子女，讓哈雅心生恐懼，因而在去年要求英國法院禁止穆罕默德靠近她住宅100公尺。