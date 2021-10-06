我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

垂死的科技哥吉拉？紐時：臉書面臨生存保衛戰

拜登談判大師幻滅？紐郵：調升債限將向共和黨低頭

哈利王子成梅根小跟班？兩人登「時代」封面 英媒猛消遣

記者蘇詠智／綜合5日電
哈利（左）在封面照上的地位，被嘲笑有如梅根（右）身旁的隨從。（路透資料照片）
哈利（左）在封面照上的地位，被嘲笑有如梅根（右）身旁的隨從。（路透資料照片）

英國哈利王子從小就對自己沒有王位繼承權、活在哥哥威廉陰影下很介意，好不容易跟妻子梅根搬家到美國，梅根卻又是個在爭名奪利的好萊塢打滾過、決心和手段都很強的新時代女性，外界一直認為哈利是被梅根牽著鼻子走的傀儡，讓他又很不滿，總是想要強調兩人所有重大決定都是他做的主，但前陣子夫妻一起登上「時代」的影響人物封面，只見哈利看似倚著梅根，梅根佔據較大的畫面，遭到英國媒體消遣：「這根本夫以妻貴，還是說他是娘娘旁邊的宦官？」

早先封面照被嫌「修片過度」，等到吵完這一波之後，英國媒體還是沒放過他們倆，確實畫面上看起來似乎梅根是主角、哈利為陪襯，但也有媒體稱這是哈利想要建立「非權威、更親民」形象的安排，目的是要讓世人接受他是一個比較好接近的，與傳統皇族都不同的王子。那誰是那個他想壓過的、「食古不化」典型傳統王室貴族？自然就是威廉。

這幾年來威廉益發以「未來英國國王」自居，對於皇室傳統不管好的壞的照單全收、極力捍衛，哈利和梅根三番兩次拿皇室開刀，他也至今完全不願意與他們和解，頂多檯面上不要鬧僵而已。英國人力挺他們自家的未來領袖到底，對於哈利和梅根是酸水潑到沒完，也認為哈利應該會對自己人氣跌谷底、鋒頭又遠不如妻子，感到後悔莫及。

八卦刊物已經稱哈利對梅根太搶鏡愈來愈難忍受，無奈和英國家人間的和好之路已斷，現在只能獨自吞下苦果。

哈利 梅根 英國

上一則

新加坡新法允許政府「網路封殺」 挨批：打壓異議

下一則

岸田新內閣民調支持率未過半 日本民眾：沒看見改變

延伸閱讀

登雜誌封面被笑「梅根小跟班」 傳哈利王子氣炸

登雜誌封面被笑「梅根小跟班」 傳哈利王子氣炸
傳凱特冷淡、威廉欺負人 氣走哈利、梅根

傳凱特冷淡、威廉欺負人 氣走哈利、梅根
哈利、梅根想打開與王室僵局 只能靠這一步？

哈利、梅根想打開與王室僵局 只能靠這一步？
哈利、梅根訪紐約 退出王室後首次重大公開行程

哈利、梅根訪紐約 退出王室後首次重大公開行程

熱門新聞

約旦國王阿布杜拉二世。（路透）

「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」

2021-10-03 20:49
一項新研究顯示，但人可能得以活到至少130歲，並推斷「人類的壽命沒有限制」。(Photo by Jaddy Liu on Unsplash)

研究：人類有望活到130歲 理論上壽命無限制

2021-09-30 15:10
牛津大學對27萬多名感染COVID-19康復的病患進行症狀調查後發現，最常見的症狀包括呼吸問題、疲倦、疼痛和焦慮。(Getty Images)

研究：COVID病患逾1/3出現至少一項長期症狀

2021-09-29 11:42
曾在蘇伊士運河造成「世紀大堵塞」，長榮「長賜輪」抵青島維修。（新華社）

「世界級塞子」長榮長賜輪抵青島維修 最少要修20天

2021-10-05 00:24
日本真子公主（右）與小室圭（左）早於2017年宣布訂婚（圖），惟因小室家庭爆出錢債醜聞致延誤。（歐新社）

日本真子公主罹PTSD 醫師憂：婚後生活無法平穩幸福

2021-10-02 02:27
日本北海道札幌北海道大學醫院一名新冠肺炎患者今年8月俯臥在病床上休息。圖非當事人。(Getty Images)

全球首例 77歲男染疫後「坐不住」患不寧肛門症候群

2021-09-30 04:32

超人氣

更多 >
拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」

拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」
中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族

中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族
華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看

華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看
不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅

不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅
時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺

時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺