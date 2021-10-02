日本真子公主罹PTSD 醫師憂：婚後生活無法平穩幸福

日本真子公主（右）與小室圭（左）早於2017年宣布訂婚（圖），惟因小室家庭爆出錢債醜聞致延誤。（歐新社）

日本 主管皇室事務的宮內廳今天宣布，日本皇嗣秋篠宮文仁親王長女真子公主將在本月26日與小室圭登記結婚；此外，真子因婚事爭議長期受到批評，被診斷罹患「複雜性PTSD」。真子日前為她擔任名譽總裁的陶瓷展覽致辭，相信是其最後公務。

真子與小室圭四年前宣布訂婚，但因傳出小室的母親與人有財務糾紛，導致婚期一延再延，如今終於宣布婚期。

日本放送協會（NHK）報導，宮內廳下午召開記者會，宣布真子與小室將在10月26日結婚，當天兩人並將舉行記者會。

宮內廳說，真子將不會舉行婚禮等任何結婚相關儀式；真子原本因結婚脫離皇籍所能領取的一筆補助金（一時金）最高為1億5250萬日圓（約137萬美元），真子也予以婉拒不領。

報導指出，女性皇族結婚但不舉辦儀式、不領補助金，都創下日本皇室二戰後首例。

此外，宮內廳表示，真子因為婚事爭議，認為自己、小室圭與家人長期受到言語霸凌 ，感到精神痛苦，因長期且反覆體驗的結果，被醫師診斷罹患「複雜性創傷後壓力症候群」（complex post-traumatic stress disorder，complex PTSD）。

TBS電視台報導，出席記者會的精神科醫師說，真子擔憂婚後生活無法平穩幸福，並對此感到恐怖與悲觀，發生注意力低落、焦躁感與無力等症狀；若婚事能夠順利進行，且不會再感受到言語霸凌的話，症狀將可獲得改善。

真子婚後將與小室前往美國 定居，宮內廳表示，因婚後生活已是個人隱私，不會宣布兩人來美日期。

現年29歲、10月23日將過30歲生日的真子與小室同齡。兩人於2017年宣布訂婚後，被週刊雜誌陸續爆料小室的母親和前未婚夫有金錢糾紛。宮內廳2018年宣布兩人婚期延後，至今連訂婚儀式都沒有舉辦。

小室於2018年8月來美攻讀法律，今年9月27日時隔3年多回到日本，目前正在進行防疫隔離，預定將在10月11日隔離期滿後與真子見面。