婚期確定卻爆震撼彈 日本真子公主壓力過大患PTSD

小室圭與真子公主將在26日結婚。（歐新社）

日本 主管皇室事務的宮內廳今天宣布，日本皇嗣秋篠宮文仁親王長女真子內親王將在本月26日與小室圭登記結婚；此外，真子因婚事爭議長期受到批評，被診斷罹患「複雜性PTSD」。

真子與小室圭4年前宣布訂婚，但因傳出小室的母親與人有財務糾紛，導致婚期一延再延，如今終於正式宣布婚期。

宮內廳表示，真子因為婚事爭議，認為自己、小室圭與家人長期受到言語霸凌 ，感到精神痛苦，因長期且反覆體驗的結果，被醫師診斷罹患「複雜性創傷後壓力症候群」（complex post-traumatic stress disorder，complex PTSD）。

TBS電視台報導，出席記者會的精神科醫師說，真子擔憂婚後生活無法平穩幸福，並對此感到恐怖與悲觀，發生注意力低落、焦躁感與無力等症狀；若婚事能夠順利進行，且不會再感受到言語霸凌的話，症狀將可獲得改善。

另外，報導說，真子的結婚日期已經向日皇德仁夫婦已及上皇明仁夫婦報告。

不舉行婚禮相關儀式的原因，是因為秋篠宮認為，這樁婚事無法讓多數人能夠高興地接受。

真子婚後將與小室前往美國 定居，宮內廳表示，因婚後生活已是個人隱私，不會宣布兩人赴美日期。