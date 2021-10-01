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日本真子公主宣布26日結婚 將放棄134萬美元嫁妝

編譯張君堯／即時報導
真子公主。（路透）
真子公主。（路透）

日本宮內廳1日宣布，真子公主和未婚夫小室圭將在本月26日提交結婚登記，兩人也將於當天舉行聯合記者會。

報導指出，現年29歲的真子公主和小室圭的感情在經歷多年的曲折後，終於將在本月劃上完美句點。

身為日本皇位繼承順位第一位文仁親王長女的真子公主、2012年與小室圭在東京國際基督教大學相識，並於2017年9月非正式訂婚，當時婚禮原定於2018年11月4日舉行，但由於小室圭母親的金錢糾紛而推遲。小室圭2018年8月更前往紐約就讀攻讀法學院，並於今年5月畢業獲得博士學位，於本周返回日本。

日本宮內廳1日宣布，真子公主和未婚夫小室圭將在本月26日提交結婚登記，兩人也將於...
日本宮內廳1日宣布，真子公主和未婚夫小室圭將在本月26日提交結婚登記，兩人也將於當天舉行聯合記者會。（路透）

去年11月，真子公主強調結婚的意願，稱這是兩人的「必要選擇」，小室圭也在今年4月發表聲明稱「決心與公主喜結連理」。兩人預計婚後移居美國、小室圭將在美國的律師事務所工作。

傳統上，皇室成員在離開家庭時會收到高達約1.5億日元（約134萬美元）的「一時金」，但基於小室圭母親涉及金錢糾紛受到輿論批評等情況，公主曾表示會放棄這筆款項。一旦真子公主放棄並跳過傳統結婚儀式，她將成為日本戰後首位因結婚脫離皇室卻沒有領取一時金、同時也是首位沒有舉辦婚禮儀式的女性皇室成員。

由於日本皇室成員沒有護照，公主需要先以普通公民的身分與小室圭建立戶籍，然後才能申請護照。

小室圭。（路透）
小室圭。（路透）

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