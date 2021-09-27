日本真子公主未婚夫 從紐約回日本了 逾4千人追蹤航班
將與日本皇室真子公主結婚的小室圭從美國搭機返日，今天下午抵達日本。真子的婚事在日本備受關注，小室的航班在飛航動態追蹤軟體上一度有超過4000人追蹤動態，高居第一。
日本皇嗣秋篠宮文仁親王長女真子內親王4年前宣布與大學同學小室圭訂婚，這樁婚事備受日本各界關注，除了是皇室大事以外，主因是小室的母親傳出與人有財務糾紛，導致婚期一延再延，如今兩人終於可望將在今年10月登記結婚。
秋篠宮ご夫妻の長女の眞子さまとの結婚の調整が進められている小室圭さんの乗った旅客機が27日午後3時20分すぎ、成田空港に到着し、小室さんはおよそ3年ぶりに日本に帰国しました。https://t.co/Gyo00N1zZj#nhk_video pic.twitter.com/xa7iy4xF15— NHKニュース (@nhk_news) September 27, 2021
日本體育娛樂報「中日體育」報導，小室圭從紐約甘迺迪機場搭機返日，知名飛航追蹤軟體Flightradar24上，被視為小室搭乘的航班一度有超過4000人追蹤動態，成為該軟體搜尋第一名的航班。
小室圭睽違3年多回到日本，將在結束COVID-19防疫隔離期後與真子見面；宮內廳近期將正式宣布兩人婚事，預計於10月結婚。
兩人擬不舉行婚禮等各種儀式，創日本皇室二戰後首例；婚後真子依法將脫離皇籍，不再是皇室成員，將隨小室赴美國定居。
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