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日本真子公主未婚夫 從紐約回日本了 逾4千人追蹤航班

中央社／東京27日綜合報導
小室圭睽違3年多回到日本。(美聯社)
小室圭睽違3年多回到日本。(美聯社)

將與日本皇室真子公主結婚的小室圭從美國搭機返日，今天下午抵達日本。真子的婚事在日本備受關注，小室的航班在飛航動態追蹤軟體上一度有超過4000人追蹤動態，高居第一。

日本皇嗣秋篠宮文仁親王長女真子內親王4年前宣布與大學同學小室圭訂婚，這樁婚事備受日本各界關注，除了是皇室大事以外，主因是小室的母親傳出與人有財務糾紛，導致婚期一延再延，如今兩人終於可望將在今年10月登記結婚。

日本體育娛樂報「中日體育」報導，小室圭從紐約甘迺迪機場搭機返日，知名飛航追蹤軟體Flightradar24上，被視為小室搭乘的航班一度有超過4000人追蹤動態，成為該軟體搜尋第一名的航班。

小室圭睽違3年多回到日本，將在結束COVID-19防疫隔離期後與真子見面；宮內廳近期將正式宣布兩人婚事，預計於10月結婚。

兩人擬不舉行婚禮等各種儀式，創日本皇室二戰後首例；婚後真子依法將脫離皇籍，不再是皇室成員，將隨小室赴美國定居。

真子公主與大學同學小室圭2017年訂婚。（美聯社）
真子公主與大學同學小室圭2017年訂婚。（美聯社）

日本 美國 紐約

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