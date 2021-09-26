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日本真子公主10月出嫁 因婆婆醜聞婉拒嫁妝、不辦婚禮

編譯中心／綜合25日電
日本真子公主（右）與未婚夫小室圭（左）可能今年內登記結婚但不辦婚禮，婚後兩人將定居美國。圖為兩人2018年召開記者會宣布訂婚的資料照。（路透）
日本真子公主（右）與未婚夫小室圭（左）可能今年內登記結婚但不辦婚禮，婚後兩人將定居美國。圖為兩人2018年召開記者會宣布訂婚的資料照。（路透）

日本皇室真子公主4年前決定嫁給大學同窗小室圭，但因男方家裡傳出金錢糾紛，導致婚期一延再延。如今兩人將在10月底完婚，真子已婉拒約138萬美元等同嫁妝的「一時金」，預料也不辦婚禮。

NHK報導，根據日本皇室經濟法規定，皇族人士因結婚等因素脫離皇室時，通常會取得一筆「一時金」來保障日後生活；真子身為秋篠宮夫婦長女，擁有「內親王」身分，一時金的上限金額為1億5250萬日圓（約138萬美元）。

不過，基於小室母親涉及金錢糾紛受到輿論批評等情況，真子已表達謝絕接受這筆一時金意願，讓宮內廳與日本政府及內閣法制局檢討如何因應。

相關人士指出，商議結果是宮內廳將以不支付「一時金」為方向，配合真子結婚日程等，持續就最快能在10月上旬宣布婚訊。因為真子婉拒這筆一時金，本來應該由首相擔任主席決定一時金給付金額所召開的「皇室經濟會議」，預料也將不會舉行。

日本51名皇族人士1947年脫離皇室時，其中11名隸屬軍隊的男性皇族並未領取一時金；不過，二次大戰後因結婚脫離皇室的女性皇族，從未有過不領一時金的前例，真子預料將成首例。

另從二次大戰以來，預料真子也將是第一位完全沒有舉行所有皇室結婚儀式的女性皇族。

日本電視台引述相關人士指出，預計下個月將結婚的真子，本月底將辭去東京大學綜合研究博物館的工作。真子從2016年4月起，就擔任博物館的特任研究員。

目前人在美國的小室圭預定本月27日返回日本，規畫在隔離期滿後與真子共同召開記者會，說明兩人的婚事。婚後兩人將在美國定居。

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