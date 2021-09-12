找女王也沒用…英安德魯王子性侵案 文書送達莊園

英國安德魯王子檔案照。（美聯社）

英國 安德魯王子捲入「淫魔富豪」艾普斯坦醜聞，被長期指控者之一的吉佛瑞在美國 提告，日前更被披露逃往伊麗莎白二世女王停留的蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡。但原告律師10日遞狀表示，相關文書已於8月27日送抵，安德魯現應於17日前提出回覆，否則法院將以缺席判決方式處理。

BBC報導，吉佛瑞委任的律師向法庭表示，一位替原告律師團工作的傳票 送達員8月26日早上9時30分抵達安德魯在溫莎的寓所「皇家莊園」，卻被告知無法找到王子的私人秘書「或任何高層人士」，保安團隊則「已被知會不要受理任何法庭程序的書狀送達」。送達員拿到一位事務律師的名字與電話號碼，但打電話過去卻沒有得到回音。

據報導，這位傳票送達員隔天再到皇家莊園，也跟保安主管談過，得知「不可能」親自會見被告，但對方建議他可把文書留給大門口的警察，並將會轉給律師團。

儘管吉佛瑞律師團宣稱，警官收下該案的陳述狀代表送達程序已完成，他們還是準備好幾道確認送達的保險；像是把文書副本電郵寄給安德魯王子的約克公爵辦公室，也經高等法院王座分庭資深主事法官電郵給安德魯律師團等。

英國「每日郵報」率先報導法律文件遞交完畢一事；送達程序完成後，安德魯王子須在收到傳票後的21天內，也就是在9月17日前答覆。如果安德魯王子試圖無視這起訴訟，可能遭法庭認定庭審缺席，或命令支付賠償金；若他選擇打這場官司，隨著案件在法庭上曲折展開，恐將背負多年罵名。

據報導，安德魯的律師團將宣稱法庭文書並未獲得適當送達，除計畫杯葛13日的聆訊，也寄望運用技術手段讓案子裁定駁回。

吉佛瑞稱約20年前，安德魯王子在她未滿18歲時，在已故美國金融家艾普斯坦同夥、英國名媛麥克斯威爾的倫敦住宅內性侵她。