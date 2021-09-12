我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

911恐攻20周年 布希：對抗恐怖主義 美國持續的職責

強制乘客打疫苗？白宮：搭國內航空擬需接種證明

找女王也沒用…英安德魯王子性侵案 文書送達莊園

編譯周辰陽／綜合11日電
英國安德魯王子檔案照。（美聯社）
英國安德魯王子檔案照。（美聯社）

英國安德魯王子捲入「淫魔富豪」艾普斯坦醜聞，被長期指控者之一的吉佛瑞在美國提告，日前更被披露逃往伊麗莎白二世女王停留的蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡。但原告律師10日遞狀表示，相關文書已於8月27日送抵，安德魯現應於17日前提出回覆，否則法院將以缺席判決方式處理。

BBC報導，吉佛瑞委任的律師向法庭表示，一位替原告律師團工作的傳票送達員8月26日早上9時30分抵達安德魯在溫莎的寓所「皇家莊園」，卻被告知無法找到王子的私人秘書「或任何高層人士」，保安團隊則「已被知會不要受理任何法庭程序的書狀送達」。送達員拿到一位事務律師的名字與電話號碼，但打電話過去卻沒有得到回音。

據報導，這位傳票送達員隔天再到皇家莊園，也跟保安主管談過，得知「不可能」親自會見被告，但對方建議他可把文書留給大門口的警察，並將會轉給律師團。

儘管吉佛瑞律師團宣稱，警官收下該案的陳述狀代表送達程序已完成，他們還是準備好幾道確認送達的保險；像是把文書副本電郵寄給安德魯王子的約克公爵辦公室，也經高等法院王座分庭資深主事法官電郵給安德魯律師團等。

英國「每日郵報」率先報導法律文件遞交完畢一事；送達程序完成後，安德魯王子須在收到傳票後的21天內，也就是在9月17日前答覆。如果安德魯王子試圖無視這起訴訟，可能遭法庭認定庭審缺席，或命令支付賠償金；若他選擇打這場官司，隨著案件在法庭上曲折展開，恐將背負多年罵名。

據報導，安德魯的律師團將宣稱法庭文書並未獲得適當送達，除計畫杯葛13日的聆訊，也寄望運用技術手段讓案子裁定駁回。

吉佛瑞稱約20年前，安德魯王子在她未滿18歲時，在已故美國金融家艾普斯坦同夥、英國名媛麥克斯威爾的倫敦住宅內性侵她。

傳票 英國 美國

上一則

911事件20周年 世界領袖反應一次看

下一則

加拿大20日大選 杜魯多民調小輸、最後辯論反扣分

延伸閱讀

哈利、梅根慘兮兮的2021？在頒獎典禮上還被狂噓

哈利、梅根慘兮兮的2021？在頒獎典禮上還被狂噓
是禍躲不過？安德魯王子被控性侵 法庭文書據報已送達

是禍躲不過？安德魯王子被控性侵 法庭文書據報已送達
英安德魯王子捲性侵醜聞 躲女王城堡避官司

英安德魯王子捲性侵醜聞 躲女王城堡避官司
被告性侵未成年少女 英安德魯王子躲入女王城堡避官司

被告性侵未成年少女 英安德魯王子躲入女王城堡避官司

熱門新聞

新冠病毒3D模型示意圖。路透

比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22

2021-09-04 08:41
圖為時任梅克爾外事顧問的賀岩2020年照片。 （中通社）

德國駐中大使賀岩 上任2周去世 享年54歲

2021-09-05 23:36
英國北愛爾蘭56歲婦人洛瑞 2013年買意外中了樂透，贏得將近2700萬英鎊，但是多年來卻從未讓她開心，更宣稱「樂透毀了她的生活」，如今被發現在自家身亡。(影片截圖)

「樂透毀了我的生活」英國3千萬頭獎得主身亡

2021-09-02 23:35
媒體今天曝光被列為英國最高機密的「倫敦橋行動」，詳細描述女王駕崩後的繼任人選、國葬安排、社群媒體管制等細節。(美聯社)

英女王駕崩怎麼辦？「倫敦橋行動」外洩 王室震怒

2021-09-04 12:17
日本首相菅義偉3日宣布放棄參選黨總裁等於不再擔任下屆首相，防疫不力被視為主因。 路透資料照片

菅義偉閃辭 起死回生之計不成 反將自己逼入絕境

2021-09-04 07:47
兩名加拿大人被控從事間諜活動，並且關押在中國監獄已1000天，他們的支持者5日舉行集會，要求釋放這兩人。路透

中國關押兩加拿大人千日 反對者聲援

2021-09-05 17:32

超人氣

更多 >
42年前就投資退休 67歲林文能實現理想生活

42年前就投資退休 67歲林文能實現理想生活
911廿周年 華裔空服員鄧月薇 第1個報告飛機被劫持

911廿周年 華裔空服員鄧月薇 第1個報告飛機被劫持
付完聘金才知「女友是奶奶」 29歲男崩潰：婚不結了

付完聘金才知「女友是奶奶」 29歲男崩潰：婚不結了
美網／18歲英小將瑞度卡努 女單驚奇奪冠 媽媽是瀋陽人

美網／18歲英小將瑞度卡努 女單驚奇奪冠 媽媽是瀋陽人
靠波霸奶茶發跡洛杉磯 飲料小店做到美股上市

靠波霸奶茶發跡洛杉磯 飲料小店做到美股上市