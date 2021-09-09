日媒：真子公主最快10月登記結婚 將隨夫赴美

日媒9月8日報導，日本皇嗣秋篠宮文仁親王長女真子內親王（右）與小室圭（左）最快於10月登記結婚。(路透)

有關日本 皇嗣秋篠宮文仁親王長女真子內親王打算今年之內與「內定婚約」者小室圭結婚一事，有日媒今天報導，兩人最快於10月登記結婚。

中央社引述日本共同社採訪日本政府相關人士後報導指出，有關29歲的真子與同齡的小室的婚事，掌管皇室事務的宮內廳正在安排相關事宜，兩人最快於10月登記結婚。

真子提出結婚登記的同時也將脫離皇籍，離開位於東京元赤坂的寓所，將暫時住在東京都的住宅。

小室目前人在美國 ，有意進美國的律師事務所上班。真子婚後將與小室在美國定居，因日本皇室成員沒有護照，所以真子赴美前必須先辦妥護照。

本月1日多家日媒報導，4年前真子與小室宣佈訂婚，現在兩人終於將在今年內登記結婚，但打算不舉行婚禮等各種儀式，這將是日本二戰後訂定現行皇室結婚程序以來，首度有皇室成員結婚不辦儀式。

真子與小室2017年宣布訂婚後，被周刊雜誌陸續爆料小室的母親和前未婚夫之間有金錢糾紛。宮內廳2018年宣布兩人婚期延後，至今連訂婚儀式都尚未舉辦。

日本放送協會（NHK）1日報導，小室今年5月從美國紐約州 的福坦莫大學（Fordham University）法學院畢業，7月參加紐約州司法考試，預定12月放榜，小室目前仍待在美國。

相關人士表示，小室未來將在紐約的律師事務所工作，真子結婚後將與小室在美國生活。兩人預計不舉行任何儀式，包括皇室訂婚的「納采之儀」、告別日皇與皇后的「朝見之儀」，以及女性皇族訂婚與結婚時在皇居與宮殿所舉行的儀式都不舉行。

日本朝日新聞報導，依法律規定，真子婚後脫離皇籍時將獲得一筆補助金（一時金），以維持前皇室成員的品位，最多可獲1億5250萬日圓（約138.3萬美元）的補助金。

因補助金的財源來自稅金，加上小室母親的債務糾紛受到外界批評，有人認為真子可能不會領取這筆錢。宮內廳與日本政府正研議減少補助金額或以特例方式讓真子不領取這筆錢。