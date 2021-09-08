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被告性侵未成年少女 英安德魯王子躲入女王城堡避官司

編譯周辰陽／即時報導
英國安德魯王子捲入「淫魔富豪」艾普斯坦醜聞，被長期指控者之一委任律師在美國提告，現被踢爆為避免性侵案法律文件送達，乾脆逃往伊麗莎白二世女王御駕停留的巴爾莫勒爾城堡避風頭。路透
英國安德魯王子捲入「淫魔富豪」艾普斯坦醜聞，被長期指控者之一委任律師在美國提告，現被踢爆為避免性侵案法律文件送達，乾脆逃往伊麗莎白二世女王御駕停留的巴爾莫勒爾城堡避風頭。路透

英國安德魯王子捲入「淫魔富豪」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）醜聞，被長期指控者之一的吉佛瑞（Virginia Giuffre）委任律師在美國提告。太陽報7日獨家披露，安德魯王子為避免性侵案法律文件送達他位於溫莎的寓所，現已逃往伊麗莎白二世女王御駕停留的巴爾莫勒爾城堡（Balmoral Castle）避風頭。

根據報導，安德魯王子跟前妻佛格森（Sarah Ferguson）被拍到，駕車逃出居住的皇家莊園（Royal Lodge），開上近805公里的路，跑去跟正在蘇格蘭度假的女王會合。

吉佛瑞8月初控告「一級性侵」後，安德魯王子就未有回應。據悉他之前一直藏身皇家莊園，拒絕出外或去騎馬，並在過去兩周期間多次委由保安警衛將美國律師拒於門外，不讓他們嘗試送達法律文件。報導指出，儘管全案即將開庭審理，但相關文件也尚未送交安德魯王子的委任律師。

報導稱，安德魯王子現在準備停留在女王私人地產的安全地點。一位內部人士透露，「安德魯過去幾周快要在皇家莊園內發瘋了…他知道自己在女王地產的巴爾莫勒爾城堡要安全得多」。

這位消息人士指出，查理王儲日前才被揭露他的慈善基金會執行長佛西特（Michael Fawcett）涉嫌幫助沙烏地阿拉伯商人獲得王室榮銜以交換對方捐贈巨款，現在再加上跑來避風頭的安德魯，「女王必然想知道她何時才能求得平靜」。

美國女子吉佛瑞8月向曼哈頓聯邦地區法院遞出民事訴訟，她指控已故美國金融家艾普斯坦曾經常虐待她，並將她出借給「有權力的男性」發生性行為。

吉佛瑞控訴約克公爵（Duke of York）安德魯王子在大約20年前她未滿18歲時，於被定罪的性犯罪者艾普斯坦同夥、英國名媛麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）的倫敦住宅內性侵她。

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