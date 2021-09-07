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哈梅想帶女兒返英見女王 王室成員傻眼批「無恥」

編譯中心／綜合6日電
菲利普親王（左一）生前與英國女王伊莉莎白二世（左三）都對小曾孫亞契很關愛。（路透資料照片）
菲利普親王（左一）生前與英國女王伊莉莎白二世（左三）都對小曾孫亞契很關愛。（路透資料照片）

在經歷新書爆料、上電視節目抨擊英國王室後，英國哈利王子和妻子梅根傳出有意帶6月出生的女兒莉莉貝（Lilibet）回英國，讓女王看看小孫女；消息一出，震驚許多王室成員，痛批實在厚臉皮。另據英國民調，夫妻倆的聲望再次探底，梅根僅獲26%支持度，哈利34%，完全比不上威廉78%、凱特75%的人支持度。

英國「太陽報」報導，消息人士表示，哈利為了已經4個月大的莉莉貝受洗儀式，已「伸出橄欖枝」打電話回王室，而溫莎城堡可能會是受洗的地點。至今女王的幕僚尚未回應。如果兩人確定帶著孩子見女王，將是自2020年3月離開王室後首次返回英國。哈利雖然與父親查理王儲、哥哥威廉鬧翻，但據悉仍與女王保持友好關係。

不過事情發展可能不會太順利。消息人士透露，哈利的提議讓許多人傻眼，「他們可能真的想見女王，但結合之前的行為，還是令人生氣。」

哈利與梅根在英國民調的支持度持續向下探底。（路透資料照片）
哈利與梅根在英國民調的支持度持續向下探底。（路透資料照片）

哈梅兩人接受美國脫口秀女王歐普拉專訪時，痛抨英國王室，梅根也曾在出版書「尋找自由」（Finding Freedom）更新版中加碼爆料。哈利也即將出版回憶錄，更令王室嚴陣以待，關係一時之間難以修復。

此外，英國民眾對於兩人的觀感仍普遍不佳，民調機構YouGov最新調查，受訪的1667位民眾中，僅26%喜歡梅根、65%討厭她，哈利雖然稍好些，喜歡他的也只有34%，倒是威廉與凱特分別有78%與75%的人喜愛；至於王室最受歡迎的人依舊是女王伊莉莎白二世，達80％。

儘管哈利夫婦的言行令王室難堪，消息人士說，女王還是很疼愛哈利，並樂意看看曾孫女莉莉貝和孫子亞契。梅根是在6月生下女兒，但據說她並未徵詢女王同意，就擅自用女王的小名為女兒取名，引發爭議。

這結果完全不讓人意外，YouGov本身就是個立場偏頗的網站，上面充斥關於哈利和梅根的負面報導，提到女王、威廉和凱特，幾乎都正面到不行，其實英國市面上一堆王室專書都強調過，王室一直以來的方針就是「鞏固大家長」。

哈利 英國 梅根

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