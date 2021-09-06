英王儲貼身侍從 幫沙國富商「獲榮銜換捐款」被停職

英國王儲查理（左）2016年向沙烏地富商馬賀福茲（右）頒授王室榮銜。（網路圖片）

英國 媒體披露，王儲查理王子的慈善基金會負責人疑似與一名沙烏地阿拉伯商人有利益交換關係。基金會已就此展開調查，這名執行長也暫時停止職務，靜待調查結果出爐。

查理王子的基金會表示，執行長佛西特（Michael Fawcett）已同意暫停職務，等待針對「星期日泰晤士報」（Sunday Times）和「周日郵報」（The Mail on Sunday）報導的內部調查結果出爐。

英媒踢爆，佛西特曾居中協調，協助沙烏地商人馬賀福茲（Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz）獲得王室榮銜和英國公民身分。作為回報，馬賀福茲則捐贈巨款，支持威爾斯親王查理特別有興趣的修復計畫。

馬賀福茲發言人否認報導的指控，並指馬賀福茲後來放棄申請英國公民。

查理的慈善基金會旨在幫助失業者重返工作 崗位，並成立小型企業。針對媒體爆料，基金會回應，他們「非常認真看待」相關報導。基金會也強調，佛西特「完全支持進行中的調查，他也確認，會以各種方式協助調查」。

佛西特曾當過查理的貼身侍從，據說他目前仍與王儲關係密切。據報導，佛西特擔任查理的男僕期間，會替查理將牙膏擠在牙刷上，並協助王子穿衣。據傳查理還曾說過：「我可以在幾乎沒有任何人協助的狀況下管理所有事情，但我不能沒有佛西特。」

2003年，佛西特疑因轉售王室不想要的禮物，遭控財務不當行為，但後來洗清嫌疑。查理的慈善機構重組 後，他於2018年被任命為基金會負責人。