英女王若駕崩…因應計畫曝光 王儲「春潮行動」也外洩

圖為英國女王伊莉莎白二世(左)與王儲查理。（美聯社）

英國每日郵報報導，關於英國女王 伊莉莎白二世過世後因應計畫的英國最高機密文件外洩，計畫內容包括所有政府機關在十分鐘內降半旗，王儲查理王子發表電視演說，追悼會將在倫敦聖保羅座堂舉行。

政治新聞網站POLITICO取得的英國內閣辦公室機密文件顯示，女王過世因應計畫名為「倫敦橋行動」。讓英國政府更難堪的是，查理王子繼位計畫「春潮行動」也外洩。

文件顯示，萬一英國女王駕崩，第一個被通知的白金漢宮以外的人將是英國首相，接著白金漢宮會通知內閣成員、英國君主諮詢機構樞密院成員和軍方等領域的高階成員，軍方將在幾小時後在全國各地發射禮炮向女王致敬。

接著，白金漢宮會發布正式通知，透過媒體公布這個不幸的消息，女王的葬禮將在10天後於西敏寺舉行，女王將葬在溫莎堡已故王夫菲利普親王的墓旁。

女王遺體下葬前，會安放在西敏宮供民眾弔唁3天，每天開放23小時。每日郵報說，並無跡象顯示95歲的女王健康不佳，這麼敏感的文件何以外洩令人費解。

此外，哈利 、威廉王子和他們各自的妻子梅根 、凱特，曾經被寄予厚望能連成堅實的陣線，為英國王室帶來嶄新面貌，無奈現在鬧到兄弟心結嚴重，妯娌也一直被傳不對盤。雖然近期也有媒體稱梅根生下女兒莉莉之後，與凱特關係和緩，甚至還邀她一起合作Netflix節目，但哈利與梅根專書「尋找自由」作者斯高比卻澆了一大桶冷水：「我想那些只是大家的期盼而已。」換言之，完全不是真實現況。

斯高比以為，梅根和凱特分別住在大西洋兩岸，距離前所未有的遙遠，儘管不一定有什麼太深的芥蒂，要變親熱也沒那麼容易。此外，還有最關鍵的因素：梅根和哈利想讓王室革新，但王室人員、英國人民、身為未來國王和王后的威廉與凱特，沒有人要這樣的轉變。

梅根與哈利想做的和凱特、威廉一樣多，也想有機會成為目光焦點，但哈利常常被王室人員提醒：不過是王位繼承人排名第6而已，要守本分，不可以搶了極可能先後當上英國國王的父兄光彩。

「功高震主為大忌」是百分之百的封建思想，然而英國從上到下絕大多數習以為常，不想也不能革除，所以哈利和梅根永遠不討喜，英國媒體也努力捧威廉踩他們，認真鞏固君威。