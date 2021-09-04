英女王若駕崩…因應計畫曝光 王儲「春潮行動」也外洩
英國每日郵報報導，關於英國女王伊莉莎白二世過世後因應計畫的英國最高機密文件外洩，計畫內容包括所有政府機關在十分鐘內降半旗，王儲查理王子發表電視演說，追悼會將在倫敦聖保羅座堂舉行。
政治新聞網站POLITICO取得的英國內閣辦公室機密文件顯示，女王過世因應計畫名為「倫敦橋行動」。讓英國政府更難堪的是，查理王子繼位計畫「春潮行動」也外洩。
文件顯示，萬一英國女王駕崩，第一個被通知的白金漢宮以外的人將是英國首相，接著白金漢宮會通知內閣成員、英國君主諮詢機構樞密院成員和軍方等領域的高階成員，軍方將在幾小時後在全國各地發射禮炮向女王致敬。
接著，白金漢宮會發布正式通知，透過媒體公布這個不幸的消息，女王的葬禮將在10天後於西敏寺舉行，女王將葬在溫莎堡已故王夫菲利普親王的墓旁。
女王遺體下葬前，會安放在西敏宮供民眾弔唁3天，每天開放23小時。每日郵報說，並無跡象顯示95歲的女王健康不佳，這麼敏感的文件何以外洩令人費解。
此外，哈利、威廉王子和他們各自的妻子梅根、凱特，曾經被寄予厚望能連成堅實的陣線，為英國王室帶來嶄新面貌，無奈現在鬧到兄弟心結嚴重，妯娌也一直被傳不對盤。雖然近期也有媒體稱梅根生下女兒莉莉之後，與凱特關係和緩，甚至還邀她一起合作Netflix節目，但哈利與梅根專書「尋找自由」作者斯高比卻澆了一大桶冷水：「我想那些只是大家的期盼而已。」換言之，完全不是真實現況。
斯高比以為，梅根和凱特分別住在大西洋兩岸，距離前所未有的遙遠，儘管不一定有什麼太深的芥蒂，要變親熱也沒那麼容易。此外，還有最關鍵的因素：梅根和哈利想讓王室革新，但王室人員、英國人民、身為未來國王和王后的威廉與凱特，沒有人要這樣的轉變。
梅根與哈利想做的和凱特、威廉一樣多，也想有機會成為目光焦點，但哈利常常被王室人員提醒：不過是王位繼承人排名第6而已，要守本分，不可以搶了極可能先後當上英國國王的父兄光彩。
「功高震主為大忌」是百分之百的封建思想，然而英國從上到下絕大多數習以為常，不想也不能革除，所以哈利和梅根永遠不討喜，英國媒體也努力捧威廉踩他們，認真鞏固君威。
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