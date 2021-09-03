我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罷免加州州長紐森最新民調： 58%反對 39%支持

孟晚舟歸期未定 中企開始抵制加拿大並撤資

稱她「邪惡繼母」？哈利回憶錄貶卡蜜拉 恐激怒查理

編譯羅方妤╱綜合2日電
英國每日郵報報導，哈利王子將出版的回憶錄可能鎖定卡蜜拉(中)，稱她是「王室種族主義者」，而王儲查理可能因此震怒。(路透)
英國每日郵報報導，哈利王子將出版的回憶錄可能鎖定卡蜜拉(中)，稱她是「王室種族主義者」，而王儲查理可能因此震怒。(路透)

英國每日郵報報導，曾長期服侍黛安娜王妃的英國王室管家伯雷爾指出，由於出版哈利王子回憶錄的出版商希望「出資物有所值」，哈利王子將出版的回憶錄可能將鎖定其父查理王子配偶卡蜜拉，或將稱她是「王室種族主義者」，而王儲查理可能因此震怒。

伯雷爾說，「出版商希望出資物有所值，無疑會要求名字和細節」，哈利「可能會指明」王室內部種族主義者的名字。哈利夫婦曾接受美國脫口秀名主持人歐普拉在專訪時說，王室有人討論他們兒子亞契出生後，皮膚會有多黑。

不過，伯雷爾也表示，他個人認為英國王室沒有任何種族主義者，他在王室工作的10年間，「沒得到任何相關暗示」。但他認為，哈利可能選擇爆料卡蜜拉，因為有報導稱她介入查理王子和黛安娜王妃的婚姻，最後「取代黛安娜王妃成為查理王子的配偶」。

伯雷爾說：「我懷疑哈利準備爆料卡蜜拉，他也說過他很喜歡英國王室影集『王冠』，某種程度上描繪卡蜜拉是『邪惡的繼母』。如果他真這麼做，那查理王子會暴怒。」

目前哈利王子的回憶錄初稿已經完成，預計在今年10月交稿，並預計將於明年年底出版。

另據鏡週刊報導，男性時尚雜誌GQ 1日在倫敦泰特美術館舉行「年度人物」頒獎典禮，現場星光熠熠，遠在美國洛杉磯的哈利王子也以連線方式驚喜現身，他負責頒獎給AZ疫苗研發團隊，同時發表有關疫苗的演說。然而哈利王子的出現讓英國網友滿頭問號，痛批「到底憑什麼？」

哈利將「年度英雄獎」頒發給AZ疫苗研發人莎拉吉爾伯特教授（Sarah Gilbert）和凱瑟琳格林博士（Catherine Green）。哈利首先向兩位女士和其背後的牛津科學家團隊致謝，接著呼籲各國政府採取更積極的作為，為貧窮國家的人民接種疫苗。

獲獎凱瑟琳格林博士之後受訪坦言，看到哈利感覺很意外，「當下我們根本不知發生什麼事，忽然哈利就出現在台上了，哈哈。」

由於哈利王子已辭去英國王室職務，又與妻子梅根「落跑」到洛杉磯，他頒獎給研發AZ疫苗的國民英雄，讓英國網友傻眼痛批「到底收了多少錢」、「他憑什麼」「既然這麼討厭媒體，幹嘛還出現在螢光幕上？」

哈利 英國 疫苗

上一則

窮國苦等不到疫苗 NBC：美半年丟棄1500萬劑

延伸閱讀

哈利王子回憶錄傳鎖定卡蜜拉 或稱「王室種族主義者」

哈利王子回憶錄傳鎖定卡蜜拉 或稱「王室種族主義者」
哈利、梅根上歐普拉專訪動機曝光 威廉火冒三丈

哈利、梅根上歐普拉專訪動機曝光 威廉火冒三丈
英王室誰種族歧視？專書爆：哈利、梅根差點脫口說出

英王室誰種族歧視？專書爆：哈利、梅根差點脫口說出
哈梅沒受邀壽宴 王室專家：歐巴馬不喜歡哈利

哈梅沒受邀壽宴 王室專家：歐巴馬不喜歡哈利

熱門新聞

現場停放的車輛被炸毀。（取自Asvaka News）

影／美軍出動無人機炸死ISIS-K成員 現場畫面曝光

2021-08-28 06:05
阿富汗女性在喀布爾街頭遭神學士盤查。(路透)

苦等5日夜 搭不上班機 她回頭面對赤裸裸的真實阿富汗

2021-08-28 14:07
神學士特種部隊登上美軍皮卡情景。（Getty Images）

神學士接手「美軍皮卡」難掩興奮之情 下秒卻糗爆翻車

2021-08-31 22:11
英國大藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗。美聯社

BBC女主持人接種AZ後死亡 驗屍官證實罕見併發症

2021-08-27 14:13
麗柏拉塔小孩一出生就是畸形兒，甚至罹患什麼病都不知道，希望能透過募資讓他出國治療。 （影片截圖）

生下「畸形兒」父冷血拋棄妻小：妳可以殺死這惡魔之子

2021-08-27 22:10
哈利（左起）和梅根的歐普拉專訪，被傳另有目的。（路透資料照片）

哈利、梅根上歐普拉專訪動機曝光 威廉火冒三丈

2021-08-30 03:15

超人氣

更多 >
趙薇夫婦驚人財產曝光 星港法共有8棟「豪宅莊園」

趙薇夫婦驚人財產曝光 星港法共有8棟「豪宅莊園」
美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇

美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇
圖輯／紐約市雨災至少9死 降雨破1927年紀錄

圖輯／紐約市雨災至少9死 降雨破1927年紀錄
紐約歷史級暴雨 市府：受災戶90天內可索賠

紐約歷史級暴雨 市府：受災戶90天內可索賠
紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重

紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重