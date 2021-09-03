稱她「邪惡繼母」？哈利回憶錄貶卡蜜拉 恐激怒查理

英國每日郵報報導，哈利王子將出版的回憶錄可能鎖定卡蜜拉(中)，稱她是「王室種族主義者」，而王儲查理可能因此震怒。(路透)

英國 每日郵報報導，曾長期服侍黛安娜王妃的英國王室管家伯雷爾指出，由於出版哈利 王子回憶錄的出版商希望「出資物有所值」，哈利王子將出版的回憶錄可能將鎖定其父查理王子配偶卡蜜拉，或將稱她是「王室種族主義者」，而王儲查理可能因此震怒。

伯雷爾說，「出版商希望出資物有所值，無疑會要求名字和細節」，哈利「可能會指明」王室內部種族主義者的名字。哈利夫婦曾接受美國脫口秀名主持人歐普拉在專訪時說，王室有人討論他們兒子亞契出生後，皮膚會有多黑。

不過，伯雷爾也表示，他個人認為英國王室沒有任何種族主義者，他在王室工作的10年間，「沒得到任何相關暗示」。但他認為，哈利可能選擇爆料卡蜜拉，因為有報導稱她介入查理王子和黛安娜王妃的婚姻，最後「取代黛安娜王妃成為查理王子的配偶」。

伯雷爾說：「我懷疑哈利準備爆料卡蜜拉，他也說過他很喜歡英國王室影集『王冠』，某種程度上描繪卡蜜拉是『邪惡的繼母』。如果他真這麼做，那查理王子會暴怒。」

目前哈利王子的回憶錄初稿已經完成，預計在今年10月交稿，並預計將於明年年底出版。

另據鏡週刊報導，男性時尚雜誌GQ 1日在倫敦泰特美術館舉行「年度人物」頒獎典禮，現場星光熠熠，遠在美國洛杉磯的哈利王子也以連線方式驚喜現身，他負責頒獎給AZ疫苗 研發團隊，同時發表有關疫苗的演說。然而哈利王子的出現讓英國網友滿頭問號，痛批「到底憑什麼？」

哈利將「年度英雄獎」頒發給AZ疫苗研發人莎拉吉爾伯特教授（Sarah Gilbert）和凱瑟琳格林博士（Catherine Green）。哈利首先向兩位女士和其背後的牛津科學家團隊致謝，接著呼籲各國政府採取更積極的作為，為貧窮國家的人民接種疫苗。

獲獎凱瑟琳格林博士之後受訪坦言，看到哈利感覺很意外，「當下我們根本不知發生什麼事，忽然哈利就出現在台上了，哈哈。」

由於哈利王子已辭去英國王室職務，又與妻子梅根「落跑」到洛杉磯，他頒獎給研發AZ疫苗的國民英雄，讓英國網友傻眼痛批「到底收了多少錢」、「他憑什麼」「既然這麼討厭媒體，幹嘛還出現在螢光幕上？」