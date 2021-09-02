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87歲日本上皇明仁 追平昭和紀錄 成歷來最長壽日皇

中央社／東京2日綜合外電報導
日本上皇明仁(左)2019年參觀東京國立科學博物館。(Getty Images)
日本上皇明仁(左)2019年參觀東京國立科學博物館。(Getty Images)

87歲的日本上皇明仁今天追平他父親昭和天皇的紀錄，並列日本歷來最長壽天皇。明仁出生於1933年，童年經歷二戰，19歲時曾代表昭和天皇出席英國女王伊麗莎白二世的加冕儀式。

日本放送協會（NHK）報導，明仁出生於1933年12月23日，今天是他出生第3萬2031天，與任內駕崩的昭和天皇並列有確實記錄的飛鳥時代以來最長壽天皇。

報導說，昭和天皇過去在84歲成為最高齡天皇時，因他本身意願，沒有舉行任何慶祝活動，只與身邊人士一起吃了鰻魚飯。

明仁也因考量疫情，不會舉行慶祝長壽的活動。

明仁是昭和天皇的長男，以皇太子的身分出生，童年時期經歷第二次世界大戰；11歲時二戰結束，在戰後復興期度過青春時代；19歲時代表昭和天皇出席英國女王伊麗莎白二世加冕儀式，是他首次出訪外國。

明仁大學畢業後翌年，在輕井澤的網球場認識上皇后美智子，25歲結婚，當時有超過50萬人爭相目睹兩人的婚禮遊行。

他55歲時繼位天皇，是日本二戰後現行憲法下首名即位的天皇。他在天皇任內，每年都出席二戰終戰日舉行的「全國戰歿者追悼儀式」，表達不要再次發生戰爭的心願。

明仁1992年訪問中國，成為首位訪問中國的日皇，任內總共出訪36國。

他2016年透過公開影片表示因年事已高想退位，於2019年4月30日以85歲高齡退位為上皇，兒子德仁接棒繼位日皇。

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