哈利梅根休完育嬰假 即將復出「被看見」

英國哈利 王子自從與妻子梅根 宣告脫離皇室重要成員身分、赴美國 建立新生活後,隔著大西洋頻頻出招,三番兩次弄得皇室下不了台,彼此之間的裂痕至今還無法癒合,就連女兒出生後,為女兒取名也引起軒然大波,如今2人即將正式復出,一舉一動仍引起外界關注。

與他們關係友好的傳記作家Omid Scobie向美國「時人」提到,他們將會進入「被看見」的新時期,完全掌握自己話語的主控權,如今他們的心態、想法都與過去截然不同,變得更為健康,也進入了生氣勃發的新世界。Omid與哈利、梅根交好,甚至為他們撰寫傳記「尋找自由:哈利、梅根與塑造現代王室」(Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family,暫譯),雖然哈利、梅根表明並不是他們所寫,但因為內容過於詳實,被認為極有可能是這對夫妻爆料,主動提供給Omid。

梅根擅長經營自己,在美國非裔圈中廣結善緣的形象,又還保有英國薩塞克斯公爵夫人的名號,不過梅根先前沒有參與到歐巴馬的生日宴。有人認為梅根和歐巴馬同一天生日,又整整小他20歲,兩人今年都在一個值得慶祝的里程碑,要是同場出現,難免互相搶了光彩,因而有可能彼此都考慮到這一點,就各自在各自的家中慶祝。