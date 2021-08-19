我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國會圖書館附近爆炸威脅 嫌犯落網

駁美不可靠說 拜登表態：台灣若遭入侵美國會回應

哈利梅根休完育嬰假 即將復出「被看見」

記者陳建嘉／即時報導
哈利(左)與梅根即將復出。 (路透資料照片)
哈利(左)與梅根即將復出。 (路透資料照片)

英國哈利王子自從與妻子梅根宣告脫離皇室重要成員身分、赴美國建立新生活後，隔著大西洋頻頻出招，三番兩次弄得皇室下不了台，彼此之間的裂痕至今還無法癒合，就連女兒出生後，為女兒取名也引起軒然大波，如今2人即將正式復出，一舉一動仍引起外界關注。

與他們關係友好的傳記作家Omid Scobie向美國「時人」提到，他們將會進入「被看見」的新時期，完全掌握自己話語的主控權，如今他們的心態、想法都與過去截然不同，變得更為健康，也進入了生氣勃發的新世界。Omid與哈利、梅根交好，甚至為他們撰寫傳記「尋找自由：哈利、梅根與塑造現代王室」（Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family，暫譯），雖然哈利、梅根表明並不是他們所寫，但因為內容過於詳實，被認為極有可能是這對夫妻爆料，主動提供給Omid。

梅根擅長經營自己，在美國非裔圈中廣結善緣的形象，又還保有英國薩塞克斯公爵夫人的名號，不過梅根先前沒有參與到歐巴馬的生日宴。有人認為梅根和歐巴馬同一天生日，又整整小他20歲，兩人今年都在一個值得慶祝的里程碑，要是同場出現，難免互相搶了光彩，因而有可能彼此都考慮到這一點，就各自在各自的家中慶祝。

梅根 哈利 美國

上一則

神學士掌權喀布爾市容改變 店面女性圖像遭損毀

下一則

鴉片提供神學士大量資金 阿富汗恐難成無毒國家

延伸閱讀

和好了？梅根與凱特近來關係變好 傳合作Netflix節目

和好了？梅根與凱特近來關係變好 傳合作Netflix節目
缺席歐巴馬60大壽派對 英媒唱衰梅根在美國玩完了

缺席歐巴馬60大壽派對 英媒唱衰梅根在美國玩完了
英國人超討厭梅根 警告凱特離她的新計畫愈遠愈好

英國人超討厭梅根 警告凱特離她的新計畫愈遠愈好
靠妹妹走紅 梅根大哥上節目開砲：警告過哈利她很膚淺

靠妹妹走紅 梅根大哥上節目開砲：警告過哈利她很膚淺

熱門新聞

喀布爾已搖身一變成為大樓林立、車水馬龍的現代都市，讓許多首次進入喀布爾的年輕神學士士兵，面對燈紅酒綠的花花世界，看得目不暇給。（歐新社）

神學士進喀布爾大觀園 驚訝 「2女生當街跟我說哈囉」

2021-08-17 21:48
疫苗專家警告，由於仍有許多國家無法取得疫苗，富國施打第三劑只會讓全球疫情惡化。（路透）

富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡

2021-08-13 22:27
孟晚舟11日出門前往聽證會。(美聯社)

孟晚舟被控未對匯豐坦誠 加國法院開始處理美引渡申請

2021-08-12 11:08
「神學士」的內部架構和領導層總是籠罩著神祕面紗。圖為8月12日至卡達出席和平會議的神學士代表團。（路透）

神學士攻城掠地 揭開4大領袖神祕面紗

2021-08-16 11:36
海地西南部城市萊凱(Les Cayes)一座教堂強震中部分坍塌。(美聯社)

海地規模7.2強震 至少724人死亡 2800人受傷

2021-08-14 20:30
眾多阿富汗民眾追著美軍飛機奔跑，甚至攀爬而上。（美聯社）

搶著逃難 阿富汗喀布爾機場至少5人被擊斃或踩死

2021-08-16 13:25

超人氣

更多 >
沈殿霞6000萬遺產不能用 鄭欣宜曾窮到只剩26元

沈殿霞6000萬遺產不能用 鄭欣宜曾窮到只剩26元
一家三口包括亞裔妻子在中加州國家公園死亡 死因不明

一家三口包括亞裔妻子在中加州國家公園死亡 死因不明
美國以牙還牙 將限制部分中國來美航班載客率

美國以牙還牙 將限制部分中國來美航班載客率
和新對象約會喝咖啡 她突收「快逃」警告紙條

和新對象約會喝咖啡 她突收「快逃」警告紙條
阿富汗人攀美軍機墜地 拜登：都幾天前的事了

阿富汗人攀美軍機墜地 拜登：都幾天前的事了