我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林書豪打過疫苗仍確診新冠肺炎 住進上海醫院

葛謨恐面臨控罪被捕 匿名女助理報案 涉最嚴重性騷

紐西蘭總督爆料：哈梅婚後半年 就想搬離英國

編譯周辰陽╱綜合6日電
紐西蘭總督芮迪日前接受美聯社專訪時提到，哈利王子(右)與妻子梅根2018年赴紐國訪問時，就曾私下提及考慮搬到紐西蘭居住的可能性。(路透)
紐西蘭總督芮迪日前接受美聯社專訪時提到，哈利王子(右)與妻子梅根2018年赴紐國訪問時，就曾私下提及考慮搬到紐西蘭居住的可能性。(路透)

紐西蘭總督芮迪（Dame Patsy Reddy）日前接受美聯社專訪時提到，英國哈利王子與妻子梅根2018年赴紐國訪問時，就曾私下提及考慮搬到紐西蘭居住的可能性。

英國的伊麗莎白二世女王兼任紐西蘭君主，由總督擔任全權代表，人選則根據總理建議任命。芮迪由前總理基伊（John Key）提名，10月就要5年任滿卸職。

根據芮迪的回憶，哈利與梅根來到紐西蘭時，已是南太平洋16天正式訪問行程的尾聲，夫婦倆看起來很累，「當我們坐下來與喝杯飲料時，他們說他們可以想像住在像這樣一個地方，也想知道我們覺得這在理論上是否有可能，甚至可能讓他們在紐西蘭有一席之地」。

芮迪指出，「我們當然說可以啊，這會是好事。住在紐西蘭的機會有很多，但這將是他們不得去探究的事情」。她說，「他們正在思索可能如何養家，所以，很明顯的，他們此後就已做出一些決定」。

芮迪表示，她沒有將此事視為一個正式的請求協助，而更像是一個關於夫妻倆對未來希望的非正式討論。不過，此時距離梅根進入王室才五個月，兩人也還要一年多才卸下王室資深成員身分與搬到美國。美聯社指出，這顯見哈利與梅根當時就在考慮住到英國以外的地方。

哈利要出書 卡蜜拉最怕

另外，哈利已經表明要推出自己的王室生活專書，弄得王室成員人人提心吊膽。根據歐美媒體的報導，在這之中最害怕的莫過於哈利與威廉的後母—英國王儲查理的現任妻子卡蜜拉。

眾所周知，哈利和威廉的母親黛安娜正是被卡蜜拉弄得婚姻不保，之後還被狗仔緊迫盯人，導致在巴黎發生車禍而英年早逝，雖然查理和卡蜜拉修成正果好多年了，連英國民眾對於卡蜜拉的厭惡也慢慢地減少，查理開始巴望著能夠讓卡蜜拉有機會得享英國王后的名號，只是受制於民眾對於黛安娜的喜愛始終不減，此事不見得好辦。

倘若哈利的書中再度為了黛安娜而批鬥卡蜜拉，民眾一定又會再想起前塵往事，對查理和卡蜜拉恐怕又要印象變差。

哈利 英國 梅根

上一則

神學士攻占阿富汗首座省會 暗殺媒體中心主任

延伸閱讀

「哈利波特」若重啟 丹尼爾雷德克里夫想改演這角色

「哈利波特」若重啟 丹尼爾雷德克里夫想改演這角色
哈利出書 英皇室難毫髮無傷？被修理最慘的可能是她

哈利出書 英皇室難毫髮無傷？被修理最慘的可能是她

紐西蘭總督爆料 哈利梅根婚後不到半年就想搬出英國

紐西蘭總督爆料 哈利梅根婚後不到半年就想搬出英國
梅根與「他」生日撞期…賓客搶輸 被迫低調慶祝

梅根與「他」生日撞期…賓客搶輸 被迫低調慶祝

熱門新聞

東京當地周三上午約5時33分，發生規模6地震。(擷自美國地質調查局網站)

東京清晨發生規模6地震 奧運採訪記者：搖了20秒

2021-08-03 18:00
印度少女與年輕女性慘遭家人殘忍攻擊的事件近來躍上頭條新聞，北方邦一名17歲少女妮哈據稱被祖父與叔伯用棍棒毒打致死，事件起因竟然就只是他們不喜歡她穿牛仔褲。取材自LADbible.com

印度少女慘被親戚活活打死 「牛仔褲」竟成悲劇關鍵

2021-07-31 05:20
土耳其一名徒步登山客與家人的爬山時，無意中拍攝下他71歲的岳母在家人面前從高達230英尺高（約70公尺）的懸崖上墜落身亡的那一刻。（取材自推特）

全家出遊開心錄影 下一秒竟錄下岳母「死亡墜崖瞬間」

2021-08-05 02:19
英國政府「緊急情況科學顧問小組」（Sage）發表報告指出，「幾乎可以確定」會出現一種使目前所有新冠疫苗失效的新冠病毒變異株。路透

英官方報告：使所有疫苗失效的變異株 幾可確定會出現

2021-08-02 07:53
哈利(左)準備為梅根(右)舉辦40歲的生日派對。路透資料照片

梅根40歲生日辦豪宅「低調」派對 向歐普拉借將籌辦

2021-08-01 07:57
隨著防疫限制放鬆，印度民眾逐漸恢復平常生活，但近來新冠肺炎單日新增確診病例數再度躍升，令人憂心第三波疫情再起。歐新社

印度疫情恐爆第三波 最怕比Delta更毒的變種

2021-08-04 09:49

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國37金領先 美32金居次

1張圖／東奧獎牌榜 中國37金領先 美32金居次
林書豪確診新冠肺炎 住進上海醫院 曾在美打過疫苗

林書豪確診新冠肺炎 住進上海醫院 曾在美打過疫苗

東奧／排名怎麼算？ 中國金牌最多 在美媒卻非排第1

東奧／排名怎麼算？ 中國金牌最多 在美媒卻非排第1
董事長剛被查 上海電氣總裁黃甌跳樓自殺

董事長剛被查 上海電氣總裁黃甌跳樓自殺
Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」

Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」