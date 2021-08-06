紐西蘭總督爆料 哈利梅根婚後不到半年就想搬出英國

紐西蘭總督芮迪日前接受美聯社專訪時提到，哈利王子與妻子梅根2018年赴紐國訪問時，就曾私下提及考慮搬到紐西蘭居住的可能性。路透

紐西蘭總督芮迪（Dame Patsy Reddy）日前接受美聯社專訪時提到，英國 的哈利 王子與妻子梅根 2018年赴紐國訪問時，就曾私下提及考慮搬到紐西蘭居住的可能性。

英國的伊麗莎白二世女王兼任紐西蘭君主，由總督擔任全權代表，人選則根據總理建議任命。芮迪由前總理基伊（John Key）提名，10月就要5年任滿卸職。

根據芮迪的回憶，哈利與梅根來到紐西蘭時，已是南太平洋16天正式訪問行程的尾聲，夫婦倆看起來很累，「當我們坐下來與喝杯飲料時，他們說他們可以想像住在像這樣一個地方，也想知道我們覺得這在理論上是否有可能，甚至可能讓他們在紐西蘭有一席之地」。

芮迪指出，「我們當然說可以啊，這會是好事。住在紐西蘭的機會有很多，但這將是他們不得去探究的事情」。她說，「他們正在思索可能如何養家，所以，很明顯的，他們此後就已做出一些決定」。

芮迪表示，她沒有將此事視為一個正式的請求協助，而更像是一個關於夫妻倆對未來希望的非正式討論。不過，此時距離梅根進入王室才5個月，兩人也還要一年多才卸下王室資深成員身分與搬到美國。美聯社指出，這顯見哈利與梅根當時就在考慮住到英國以外的地方。