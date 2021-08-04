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梅根與「他」生日撞期…賓客搶輸 被迫低調慶祝

記者蘇詠智／綜合3日電
梅根的40歲生日傳將低調慶祝，出乎各方意料。（路透資料照片）
梅根的40歲生日傳將低調慶祝，出乎各方意料。（路透資料照片）

在英國媒體與民眾眼中，一向最愛出風頭的哈利王子之妻梅根，在別具意義的40大壽，竟無盛大慶祝的計畫？專門報導明星與名流八卦的pagesix網站表示，梅根與美國前總統歐巴馬同樣在8月4日過生日，而歐巴馬已搶先邀請上百賓客一起慶生，讓梅根只能低調慶祝。

據報導，歐巴馬今年要過60大壽，已先一步邀請了包括歐普拉(Oprah Winfrey)、喬治克魯尼(George Clooney)，以及影壇巨導史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)等475位名流到他位於麻薩諸塞州的小島別墅上參加派對，梅根搶賓客輸一步，家裡又在美國西岸的加州，連在歐巴馬的派對上露臉、一起度過生日都不可能辦得到。

梅根被英國媒體形容成哈利王子一連串叛逆行為的幕後推手，受不了在英國王室被壓抑、無法說出自己的聲音，哪知離開了王室回到故鄉美國，所有爭議並未停歇，依舊引來不少大西洋對岸的民眾和媒體批評。她始終我行我素，沒有太管各方的聲音，可惜碰上了在政治圈輩分更高出一大截的歐巴馬，不得不甘拜下風。

事實上，有不少美國報導稱她與哈利和各大平台之間的合約，手法宛如歐巴馬卸任美國總統後的動作，幾乎以歐巴馬為師，這回祖師爺先出手，她毫無招架之力。

不過pagesix也稱，哈利還是有可能自己為梅根慶祝，他們家附近亦不乏慶生的好地點，且梅根兩個月前才生下小女兒莉莉，本來就還忙著在照料小孩，沒有馬上能夠大張旗鼓辦生日會，低調一點、和老公孩子們一起過，也是個合理的選擇。

歐巴馬將在60歲生日當天邀請近500位來賓，盛大慶祝。（路透資料照片）
歐巴馬將在60歲生日當天邀請近500位來賓，盛大慶祝。（路透資料照片）

梅根 歐巴馬 美國

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