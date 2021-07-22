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哈利出書「不需女王同意」 王室成員怒：犧牲血統吸金

編譯中心／綜合21日電
英國女王伊麗莎白二世（右）與孫子哈利和孫媳婦梅根2018年的合照。（Getty Images）
英國女王伊麗莎白二世（右）與孫子哈利和孫媳婦梅根2018年的合照。（Getty Images）

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）於3月接受歐普拉專，時控訴與英國王室的矛盾，近日又傳哈利已秘密撰寫回憶錄，計畫明年出書，並認為出書一事「不需經女王同意」，恐自斷明年回英國慶祝祖母伊麗莎白二世女王就位70周年之路。

綜合媒體報導，哈利透露出書計畫，暗示許多在接受歐普拉專訪時來不及說的話，會在書中全都露。出版商企鵝藍燈書屋（Penguin Random House）證實，已買下哈利回憶錄的版權，初版已完成、預定10月截稿，內容提及哈利童年、服役，以及在阿富汗戰場上的日子，出版社稱這些文字「親密而真誠」；外界推估簽約金少2000萬美元。

據悉，哈利並未事先告知王室此事，其父親查爾斯王儲的親近人士透露，「他聽到這個消息時很驚訝，是周一看到新聞才得知」。不過，哈利的發言人聲稱，哈利在消息公布前幾分鐘，有將出書一事告知包括女王在內的家人；但有知情人士指出，哈利認為出書一事「不需要經過女王同意」。

對此，王室成員譴責，「哈利出書是以犧牲他的血統為代價吸金」，並認為哈利選在明年出書，他和梅根明年根本別想回英國慶祝女王就位70年的慶典，破壞和樂的氣氛。更有資深王室工作人員表示，哈利和家族的關係，已經徹底崩壞了。

報導指出，哈利表示，「我寫這本書不是以王子的身分，而是我成為男人的心路歷程」。他透露，一直以來他所說的話和文字常常被過度解讀或曲解，因此他想親自訴說自己「準確且完全真實」的故事，「包括高潮、低潮、錯誤和吸取的教訓。

在寫下回憶錄時，他不覺得自己是個王子，「而是我已經成為的那個人」。哈利透露，一直以來他所說的話和文字常常被過度解讀或曲解，因此他想親自訴說自己的故事，「包括高潮、低潮、錯誤和吸取的教訓」，並表示這本書出版的獲益將會捐給慈善事業。

喬治王子歡慶八歲生日 咧嘴燦笑超靦腆

英國威廉王子（Prince William）和妻子凱特王妃（Kate Middleton）22日發布一張兒子喬治王子（Prince George）的新照片，只見他臉上洋溢著燦爛的笑容、以紀念他的八歲生日。

這張由母親凱特王妃拍攝的照片顯示，劍橋公爵和公爵夫人的第一個孩子坐在一車上，身穿藍色和橙色條紋交錯的Polo衫搭配藍色短褲，對著鏡頭咧嘴笑。

身為王位第三順位繼承人的喬治王子的生日為7月22日。肯辛頓宮指出，這張照片是本月早些時候在英格蘭東部的諾福克（Norfolk）拍攝的。

英國威廉王子和妻子凱特王妃22日發布一張兒子喬治王子的新照片，只見他臉上洋溢著燦...
英國威廉王子和妻子凱特王妃22日發布一張兒子喬治王子的新照片，只見他臉上洋溢著燦爛的笑容、以紀念他的8歲生日。（美聯社）

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