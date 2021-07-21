哈利2022年將出版「回憶錄」 傳稿酬2000萬全做慈善

出版商蘭登書屋19日表示，英國哈利王子正在撰寫一本關於他生平的回憶錄，該回憶錄預計將於2022年底出版。(美聯社)

出版商蘭登書屋（Penguin Random House LLC.）19日表示，英國哈利 王子正在撰寫一本關於他生平的回憶錄，該回憶錄預計將於2022年底出版。而據紐約 郵報報導，哈利的稿酬至少2000萬美元，將全數捐做慈善。

這是史上首次有英國王室高層成員撰寫此類書籍。此書據報由莫林格代筆，這位普立茲獎得主曾共同撰寫男網傳奇人物阿格西自傳。蘭登書屋在一份聲明中表示，哈利這本「親密而真誠」的書將提供「對幫助塑造他的經歷、冒險、損失和人生教訓的明確描述」。

哈利表示自己在寫回憶錄時「不是以王子的身分，而是作為我已經成為的人」，更補充說「這些年來，我從字面上和比喻上都被戴過很多帽子，我希望透過講述我的故事、包括高潮、低潮、錯誤和吸取的教訓，可以幫助表明『無論我們來自哪裡，我們的共同點比我們想像的要多』」。

蘭登書屋表示，這本書將涵蓋哈利的童年、兵役經歷，包括在阿富汗前線的時間，以及他作為丈夫和父親的生活。據紐約郵報報導，哈利已秘密撰寫回憶錄近一年，預計10月交稿；哈利與蘭登書屋的相關合約尚未披露，推測稿酬至少達2000萬美元。不過出版商表示，哈利將把稿費全數捐作慈善用途。