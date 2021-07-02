黛妃60歲冥誕 威廉、哈利破冰 合體揭雕像

英國王子威廉(左)與哈利兄弟共同為亡母黛安娜王妃的銅像舉行揭幕式，很久不講話的兩人終於破冰。(美聯社)

英國威廉 王子和哈利 王子1日聯袂為亡母威爾斯王妃黛安娜的雕像揭幕，一同向母親致上敬意，這天是黛妃 的60歲冥誕，很久不講話的兩人終於破冰。

儀式前，英國每日郵報披露，歐洲杯足球賽英格蘭以2比0踢走宿敵德國，不僅打破高懸55年的魔咒，還成為兩兄弟破冰的前奏。因為威廉是英格蘭足協會長，兩兄弟透過電話簡訊有些足球經可聊，但也僅只於此，還談不上真正的大和解。但兩兄弟今天難得合體，且在媒體前露出自若笑容，冰封許久的關係終於露出破冰跡象，差堪告亡母在天之靈。

英國BBC報導，周四在肯辛頓宮花園的揭幕儀式是威廉和哈利自4月愛丁堡公爵菲利浦親王喪禮以來再度一同公開露面，一舉一動備受關注。

以防疫為名，所以銅像揭幕式規模不會太大，避免群聚。黛妃生前的前夫查理不會出席，女王伊莉莎白二世也將缺席。哈利妻子梅根在加州坐月子，威廉妻子凱特也不會到場。

黛妃娘家的人包括弟弟史賓塞伯爵（Earl Spencer）、兩個姐姐Sarah McCorquodale和Jane Fellowes都會出席，另還有銅像設計委員會小組成員。

英國威廉王子(左)、哈利王子(右)與王權國際集團已故主席斯里瓦塔那布拉帕的夫人艾(中)蒙2019年合影。英格蘭在今年歐國杯踢走宿敵德國，甚至讓威廉與哈利陷入急凍的關係難得破冰。(路透)

儀式上，威廉和哈利表示，「我們都還記得她的愛、力量與性格…這些素質讓她成為世界向善的力量，讓無數人的生活變得更美好」。他們表示，希望這座雕像「永遠被視為她生命和遺產的象徵」，並感謝「世界上所有讓我們母親的記憶仍保持鮮活的人」。

威廉和哈利在2017年委託建造黛妃的雕像，希望這能幫助參觀肯辛頓宮的遊客「反思她的生活和遺產」。

雕像設置在「窪地公園」（Sunken Garden），肯辛頓宮表示，當黛妃還住在這裡時，該花園是她最喜愛的地方之一。

自哈利與妻子梅根18個月前宣布卸下資深王室成員身分後，他跟哥哥威廉就傳出失和，兄弟倆更幾乎沒有交談過一句話。

不過，威廉與哈利近日有過聯絡，兩人甚至據說還為英格蘭在歐洲杯戰勝德國而互傳過一些簡訊。雖然內部人士很快強調，這遠不及全面和解，但已是迄今最積極的跡象。

消息人士解釋，「他們之間的關係還是遠不及友好，但顯然有過互傳簡訊，特別是關於足球，這是朝正確方向邁出一步，但願是向他們的母親致上敬意」。據稱哈利還被告知，家人一直多麼希望再次見到亞契，並期待他很快回到英國。