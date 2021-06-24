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亞契當「鄧巴頓伯爵」不好？傳哈利梅根憂內含「一字」

編譯周辰陽／即時報導
英國哈利王子、妻子梅根與兒子亞契2019年合影。每日電訊報23日獨家報導，哈利與梅根夫倆拒絕讓亞契使用「鄧巴頓伯爵」頭銜，理由是前四個字母「Dumb」可能會害他在美國被嘲笑。路透
英國哈利王子、妻子梅根與兒子亞契2019年合影。每日電訊報23日獨家報導，哈利與梅根夫倆拒絕讓亞契使用「鄧巴頓伯爵」頭銜，理由是前四個字母「Dumb」可能會害他在美國被嘲笑。路透

英國哈利王子與妻子梅根在歐普拉重磅專訪中，曾提到長子亞契的「王子」頭銜問題。每日電訊報23日則獨家報導，夫妻倆拒絕讓亞契使用蘇格蘭的「鄧巴頓伯爵」（Earl of Dumbarton），理由是前四個字母「Dumb」可能會害他在美國被嘲笑。

哈利與梅根大婚時，伊麗莎白二世女王一共授予薩塞克斯公爵與公爵夫人、鄧巴頓伯爵與伯爵夫人以及奇基爾男爵與男爵夫人等頭銜。夫婦倆最常使用薩塞克斯公爵與公爵夫人，很少使用另外兩個頭銜。

每日電訊報指出，「Dumb」在美國較為普遍，常常被用在「愚蠢」的俚語。多位消息人士透露，哈利與梅根害怕亞契可能因此被霸凌或被安上不幸的綽號，也就不願意讓他使用「鄧巴頓伯爵」的頭銜。

一位消息人士說，「他們不喜歡亞契被稱為鄧巴頓伯爵的想法，因為這個頭銜用『Dumb』一字當開頭，他們擔心那看起來會是什麼樣子」。另一位消息人士補充道，「不只是梅根指出潛在的陷阱，哈利也感到困擾」。

據靠近哈利梅根的消息人士另外透露，直到歐普拉重磅專訪之前，哈利與梅根對亞契不會成為王子「從未提出爭議」。哈利據稱「堅決」認為亞契「該如他的表親彼德與札拉．菲利普斯（Peter and Zara Philips），在沒有頭銜的情況下撫養長大」。另外一位內部人士也表示，「夫妻倆不希望他們的孩子有任何頭銜」，但暗示哈利「擔心」查理王儲繼承王位後修改喬治五世1917年頒布的制誥。

哈利 梅根 美國

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