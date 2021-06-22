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不是因為亞契 英媒：哈利接受歐普拉專訪 報復軍銜被奪

編譯中心／綜合21日電
英國媒體「太陽報」爆料，指王室摘掉了哈利王子(右三)的榮譽軍銜，讓他非常憤怒，因此火速接受歐普拉專訪。（路透資料照片）
英國媒體「太陽報」爆料，指王室摘掉了哈利王子(右三)的榮譽軍銜，讓他非常憤怒，因此火速接受歐普拉專訪。（路透資料照片）

英國哈利王子與妻子梅根3月接受名主持人歐普拉（Oprah Winfrey）專訪，大爆王室種族歧視等內幕，震撼全球；英國媒體「太陽報」近日爆料，指王室摘掉了哈利的榮譽軍銜，讓他非常憤怒，因此在24小時內火速接受訪問，以示報復。

據報導，在此前，許多人認為哈利接受專訪的原因，是因不滿父親查爾斯王子（Prince Charles）即將頒布的新令，會導致哈利的兒子亞契（Archie）無法擁有「王子」頭銜。然而知情人士卻透露，真正觸怒哈利的，是王室褫奪了他的三個軍銜。

哈利的友人指出，對曾經服役的哈利而言，軍旅生涯是他最重要的事物之一，因此在他的軍銜被奪後，他一直耿耿於懷，而且變得十分情緒化。

哈利是一名退役的陸軍少校，過去在軍隊服役長達10年，曾兩度前往阿富汗戰場，是英國近25年來首位在戰區服役的王室成員。

《太陽報》引述消息人士指出，哈利在遭褫奪軍銜（周五）後的24小時內，便簽下接受專訪的協議，並於幾天後的周二或周三偕妻錄影。哈利的祖父、4月過世的女王夫婿菲利普親王，就是在那個星期二入院。

該報報導，白金漢宮因為憂慮，電視台會利用哈利的從軍經歷，宣傳網飛（Netflix）紀錄片與美國談話性節目，為免哈利的頭銜和贊助遭有心人利用造勢，才取消他的軍銜。

哈利 英國 種族歧視

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