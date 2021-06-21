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傳查理王儲繼位將修法 不讓亞契當王子 哈梅氣炸

記者蘇詠智／綜合20日電
亞契（左起）恐無法當上王子，讓雙親梅根、哈利火冒三丈。（路透資料照片）
亞契（左起）恐無法當上王子，讓雙親梅根、哈利火冒三丈。（路透資料照片）

英國哈利王子與妻子梅根3月上旬在歐普拉專訪時，抖出一堆不利王室的猛料，讓全球觀眾看傻眼，也激怒王室人員與不少民眾。「每日郵報」揭露，造成哈利和梅根公然開戰的主因，在於查理王儲打算等繼位後修正條例，減少最尊貴的王室成員人數，不讓亞契有王子的頭銜。

目前除英國國王的孩子、國王兒子的子女一定都有王子和公主頭銜外，只有王儲長子的長子自動有王子稱號；伊莉莎白二世女王曾頒布新法，將王儲長子的所有子女都獲頒王子和公主的頭銜，也因此查理長子威廉的所有兒女都是王子和公主。而哈利因屬王儲次子，子女們本來就無王子和公主之銜，除非等到查理繼位，才能夠因為是國王兒子的子女獲得王子和公主頭銜。

「每日郵報」稱，哈利和梅根之前告訴媒體，就算依法亞契還不是王子，等到查理繼位之後就會是，不料查理已有修法的念頭，令他們火冒三丈。查理堅信英國民眾絕不願納稅供養更多的王室貴族，等到子嗣繼續開枝散葉，民眾勢必負擔更重，也會更加反彈，為保王室永存，一定要設法減少王子和公主的人數，以及他們的禮遇。

查理王儲被曝有意在繼位後修法，封殺所有非長子子孫擁有王子與公主頭銜的機會。（路透...
查理王儲被曝有意在繼位後修法，封殺所有非長子子孫擁有王子與公主頭銜的機會。（路透資料照片）

偏偏這回又是哈利的孩子們被犧牲，讓哈利和梅根卯起來對歐普拉大鳴大放，甚至把議題導向王室種族歧視、擔心亞契的膚色不夠白這點。

哈利也被傳返英出席母親黛安娜60冥誕活動時，要求至少有一家隨身的媒體，免得報導角度全都被王室掌控，對英國刊物極度不信任。

哈利 英國 梅根

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