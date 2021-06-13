英國女王接待G7領袖 一句話逗樂全場、還拿長劍切蛋糕

英國女王（右起）、卡蜜拉、凱特出席G7露天招待會，女王展現十足幽默感在招待會上拿長劍切蛋糕。（Getty Images）

G7 （七大工業國）領袖11日在英格蘭康瓦爾召開為期三天的峰會，首日會談結束後並參加王室舉行的招待會，由英國女王 伊莉莎白二世親自接見；在拍團體照時，女王拋出了一個俏皮問題，讓在場領袖們不禁哄然大笑。此外，女王在12日慶祝95歲官方生日，於溫莎堡舉行閱兵儀式。

英國王室11日在伊甸園計畫植物園接見G7領袖，展現軟實力，重要成員幾乎全員出動，英國女王親自接見各國領袖，查理王儲、威廉夫婦也出席。而女王在露天招待會上與7國領袖準備合拍一張保持社交距離的照片時，坐在中間的她突然轉頭看向首相強生、並打趣問道：「你們是不是應該要看起來很愉快的樣子？」引發一片笑聲，強生也幽默回答女王：「是的！我們一直很享受！儘管表面上是如此。」

英國女王（前排中）11日參加G7峰會招待會，與各國領導人合影，疫情之下，保持距離。（路透）

伊甸園溫室園區有全球最大的室內熱帶雨林，之所以選在此地接見各國元首，是由於氣候變遷和生物多樣性是本次峰會主題之一。

到了午餐切蛋糕環節，女王竟拿來一把長禮劍，此時一旁的侍從提醒：「其實還有另一把刀……」女王聞言回說：「我當然知道啊！但這個比較特別啊！」再次展現幽默風格，讓在場賓客哈哈大笑。之後女王在兒媳卡蜜拉的相助下完成切蛋糕儀式，孫媳婦凱特 也在一旁，三人氣氛融洽。

英女王伊莉莎白二世12日過95歲官方生日，溫莎堡舉行閱兵儀式。（美聯社）

此外，12日適逢女王官方生日，因為新冠疫情仍未平息，閱兵儀式連續第二年改在溫莎堡內舉行，規模及參與人數大減；女王坐在主禮台上觀看，儀仗隊鳴響禮炮致敬，皇家空軍特技飛行表演隊在上空噴出紅、白、藍的煙霧。女王的實際生日日期在4月21日，但王室認為夏季的天氣較適宜舉行慶祝活動，因此將官方生日定在6月。