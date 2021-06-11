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哈梅退出英王室傷了父親心 查理從此不接哈利電話

編譯中心╱綜合10日電
哈利上節目時毫不避諱的表示和父親查理的關係變得緊張，且在宣布要淡出王室時，爸爸就不接他的電話了。(路透)
哈利上節目時毫不避諱的表示和父親查理的關係變得緊張，且在宣布要淡出王室時，爸爸就不接他的電話了。(路透)

雖然梅根和夫婿哈利王子淡出英國王室，遠走美國已一年半，但仍對王室，尤其是王儲查理缺乏支持和溝通耿耿於懷。現在他們試圖把重心放在剛出生的女兒「Lili」身上，好好經營他們在美國建立的家。

根據浮華世界報導，已故黛安娜王妃的前聲音和儀態教練皮爾斯（Stewart Pearce）說，梅根夫婦起初會和王室鬧翻，是因缺乏宮務人員的支持，又漸漸和哈利父親查理失去聯繫所導致，他補充說，查理是一位非常體貼、敏感的人，他會自動遠離充滿情緒的情況，讓彼此都冷靜後才會做出適當的回應。

然而無論是3月接受美國脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）的專訪，或是5月上好萊塢演員謝巴德（Dax Shepard）主持的播客節目時，哈利都坦承，和父親關係緊張。他甚至直言，就在自己和梅根宣布淡出英國王室時，爸爸就不接他的電話了。

哈利甚至強調，為了不讓自己重蹈父母「婚姻」覆轍，促使他設法不讓自己的家庭再受傷害。然而查理的朋友透露，哈利說的某些話令王儲既震驚又傷心。這位消息人士說，查理為人溫和，也是位盡責的父親，對家裡發生的這一切當然不會高興，但仍想尋求和解。此外，他強調，查理根本沒有報復心，只想和哈利言歸於好。

不過，據每日郵報報導，曾為哈利寫自傳的列雯（Angela Levin）說，她從梅根的童書繪本《長椅》（The Bench）中看出了隱藏其間的訊息，那就是哈利似乎不想再回到英國。

另據路透報導，10日是英國已故菲利普親王（Prince Philip）百歲冥誕，白金漢宮表示，女王伊莉莎白二世獲贈1株以亡夫為名的玫瑰花，紀念夫婿100歲誕辰。

白金漢宮說，女王上周獲贈的玫瑰花是新培育出來的品種，外觀呈深粉紅色，以愛丁堡公爵為名，別具紀念意義。

這株玫瑰隨後被種在倫敦西郊的溫莎城堡東陽台花園。自2019新冠疫情爆發以來，女王大多待在溫莎城堡，這裡也是菲利普親王與世長辭的地方。

哈利上節目時毫不避諱的表示和父親查理的關係變得緊張，且在宣布要淡出王室時，爸爸就...
哈利上節目時毫不避諱的表示和父親查理的關係變得緊張，且在宣布要淡出王室時，爸爸就不接他的電話了。(路透)

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